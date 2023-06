Exigen justicia para "Huellitas", cachorro asesinado por alumna de bachillerato en Puebla

A-AA+

PUEBLA, Pue., junio 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se diera conocer el caso de Huellitas, un cachorro torturado y asesinado por Vanessa "N", una joven adolescente en la ciudad de Huauchinango, la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla informó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por actos de crueldad animal.

Por medio de un comunicado se dio a conocer en apego a la Ley de Bienestar Animal y a través del Instituto de Bienestar Animal (IBA) y el equipo jurídico se busca a la responsable.

Por su parte el Ayuntamiento de Huauchinango aseguró que la adolescente "tendrá que afrontar las consecuencias de las acciones y responder ante las autoridades correspondientes".

Mientras que el CBTIS No. 86 Plantel Francisco Villa del que es alumna Vanessa "N, emitió un comunicado en el que se deslinda de la joven y aunque aceptan que es alumna del bachillerato aseguran que "sus acciones no son algo que el plantel apruebe, respalde o incluso inculque".

Las autoridades educativas aseguraron que se realizará todo lo que las autoridades correspondientes indiquen sobre el caso.

Una joven estudiante de bachillerato del municipio de Huachinango, Puebla mató con extrema crueldad a un perro que había adoptado.

Una denuncia ciudadana, reveló que la atacante, identificada como Vanessa, presuntamente confesó haberlo hecho por diversión.

Al animal lo asesinó con arma blanca y lo ató para que se desangrara; las imágenes del can muerto y capturas de pantalla con la confesión fueron exhibidos y causaron indignación social.

En la presunta conversación de la joven, asegura que para eso había adoptado al animal para matarlo y que por ello acudía al psicólogo.

¿Qué es la crueldad animal?

La Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla explica que crueldad animal es todo acto intencional de violencia que produzca daño, sufrimiento, lesiones o la muerte de un animal.

Entre ellos actos de zoofilia, abandono, tortura, mutilación, incendio, asfixia, ataques con ácido, con armas de fuego o con objetos punzocortantes, uso de pirotecnia, suministro de alcohol o drogas, azuzar a otros animales para atacar y experimentación ilícita.

¿Dónde denunciar el maltrato animal?

Los casos de violencia o crueldad animal se pueden denunciar ante el Instituto de Bienestar Animal (IBA) del Estado de Puebla.

La denuncia por maltrato animal se puede hacer de manera presencial o a los teléfonos 2-64-32-51, 2-33-46-11 y 4-32-01-94. Así como la cuenta de Twitter del Instituto de Bienestar Animal es @IBAGobPue.