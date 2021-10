Exigen justicia para joven encarcelada por matar a su agresor sexual

Familiares de Roxana "N", una joven de 21 años originaria de Oaxaca, quien está encarcelada desde hace cinco meses en el penal Neza Bordo por asesinar a un hombre, quien la habría golpeado y violado en mayo pasado en el interior de su vivienda, exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que sobresee la acusación de homicidio que pesa en su contra porque actuó en defensa propia.

Abigail Escalante, representante legal de Roxana, dijo que un peritaje realizado por la fiscalía mexiquense acreditó que fue víctima de violencia sexual, por lo que debe decretarse su libertad inmediata.

Piden justicia

Familiares acudieron a la sede principal de la FGJEM, ubicada en la capital del Estado de México, para efectuar una protesta y solicitar que se aplique la justicia a Roxana porque ella es la víctima y no su agresor a quien defienden las autoridades ministeriales.

"Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de este año, a Roxana la detienen el 8 de mayo aproximadamente a las 11 de la noche y desde que Roxana llega al Ministerio Público señala que fue abusada y el ministerio público hace caso omiso de lo que dice Roxana, no investiga con perspectiva de género y esto lleva a que violenten diversos derechos, entre ellos la presunción de inocencia, la posibilidad de que ella pudiera denunciar el abuso del que fue víctima y ella señala además ante los médicos que la atienden, los médicos no le preguntan si se siente bien, si requiere de pastillas para abortar, de exámenes de transmisión sexual, es decir no llevan a cabo los protocolos" explicó.

Apenas el jueves pasado un juez del Poder Judicial del Estado de México, adscrito al Juzgado de Control del Distrito de Nezahualcóyotl, aprobó la suspensión condicional del proceso que enfrentaba Roxana "N" por el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, en agravio del hombre al que mató, presuntamente por golpearla y violarla en mayo pasado.

Pero la joven, madre de un niño de cuatro años permanece en la cárcel por el delito de homicidio, pero ella misma, su defensa legal, así como colectivos feministas que la apoyan argumentan que mató a Sinaí, el hombre que habría abusado sexualmente, en legítima defensa.

Actuó en defensa propia

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el 8 de mayo Sinaí "N" se encontraba en compañía de Roxana "N", quien lo estranguló hasta privarlo de la vida, luego cortó diversas partes del cuerpo.

Más tarde, salió del domicilio con el cuerpo de la víctima en un costal y una bolsa negra, al momento de arrastrarlo fue detenida por policías municipales de Nezahualcóyotl.

Sin embargo, de acuerdo a una carta que escribió Roxana, que fue difundida por el Colectivo Nos Queremos Vivas Neza, la noche cuando ocurrieron los hechos, la joven originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, unas cuadras antes de llegar a su domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl, se encontró con una amiga y se puso a platicar con ella.

Sinaí, un hombre que trabajaba en una tienda de abarrotes, a quien solo conocía de vista, se unió a la charla y después ofreció a acompañar a Roxana a su casa.

"Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano, cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar", contó.

Cuando ya estaba acostada en su cama Roxana, Sinaí la atacó físicamente y la violó, mientras se defendía ella tomó una playera y lo asfixió hasta provocarle la muerte, de acuerdo a su relato.

Asustada metió el cuerpo en un costal, salió y lo dejó en la calle Organillero, en la colonia Benito Juárez, pero en ese momento un vecino la observó y pidió apoyo de policías municipales que iban pasando, quienes al revisar el costal hallaron el cuerpo de un hombre, por lo que fue detenida e ingresada al penal Neza-Bordo.

"Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado. Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas, tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida. Para no tener que vivir esto que vivo", expresó en la misiva.

La abogada de Roxana comentó que un sicólogo, un antropólogo y un criminólogo de la FGJEM determinaron de manera reciente que ella sufrió abuso sexual, tal como lo denunció inicialmente, pero no se hizo el protocolo respectivo que lo corroborara.

"Anteriormente las autoridades habían omitido investigar el hecho del abuso sexual que ella menciona desde que la detienen, ella lo menciona a los policías, lo menciona al ministerio público, lo menciona a los médicos, los médicos dejan constancia que ella refiere haber sido abusada sexualmente, pero no dejan constancia de que le hayan realizado los estudios pertinentes", contó.

El 4 de noviembre se vence el plazo que tiene la fiscalía mexiquense para ratificar la denuncia por el delito de homicidio en contra de Roxana, mencionó su representante legal.

"Lo que nosotros pensamos es que la fiscalía tendría que desistirse de cualquier persecución en contra de Roxana por este delito, puesto que ella actuó en defensa propia, como ya se ha comprobado y de no haberlo hecho así ella sería una cifra más de feminicidio como sucede en Nezahualcóyotl que tiene dos alertas de género, una por desaparición y otra por feminicidio", dijo.

Acusan diversas irregularidades

La abogada acusó que en el caso se han presentado diversas irregularidades, entre ellas que a Roxana no se le permitió realizar una llamada a sus familiares cuando fue detenida, su defensor de oficio se limitó a decir que ella no quería declarar porque así se lo aconsejó y a ese defensor se lo asignaron cuando ya iba a ser trasladada al reclusorio.

"Durante la primera etapa de investigación, la etapa inicial, la etapa fundamental para aportar pruebas en su favor ella estuvo en una etapa de indefensión total, además de que no se le asignó un perito traductor puesto que ella es una joven indígena de la región mixteca de Oaxaca", expresó.

Abigail Escalante consideró que no solo se debe dejar en libertad inmediata a Roxana, sino además tiene que repararse el daño por la violencia institucional que ha sufrido durante todo el proceso.

"Nosotros ya hemos denunciado la violencia institucional por parte del Ministerio Público, por parte de los mismos médicos legistas, la responsabilidad profesional de parte de la defensora de oficio y entonces ella tendría posibilidades de que se le reparara por el hecho de que ha sido privada arbitrariamente de su libertad", señaló.