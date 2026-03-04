Exigen justicia para Kimberly

CUERNAVACA, Mor.- Este martes, miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) marcharon desde el campus universitario hasta el centro de la ciudad para exigir justicia por el asesinato de su compañera Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

"Ni silencio ni omisión, queremos investigación", gritaban los manifestantes, muchos con playeras gorras blancas, que repetían "justicia, justicia, justicia".

El contingente mayor caminó unos nueve kilómetros hacia el corazón de Cuernavaca. Ahí iban estudiantes, familiares y compañeros de Kimberly.

Un segundo grupo, de esta misma marcha, estuvo conformado por el denominado "bloque negro", el cual realizó pintas en el palacio de Gobierno en protesta por la ausencia de información precisa de parte de las autoridades universitarias.

La actitud de los manifestantes se radicalizó al percatarse que dos trabajadores del Poder Ejecutivo se burlaban de ellos desde una ventana del segundo piso del edificio. Enseguida rompieron ventanas, lanzaron piedras y pintaron los muros, además de dejar cartulinas con consignas en contra de la rectoría de la UAEM.

Crimen y ruptura

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de la UAEM de 18 años, desapareció el pasado 20 de febrero. Su cuerpo fue encontrado la tarde del lunes 2 de marzo en un predio del poblado de Chamilpa, una zona boscosa de Cuernavaca que limita con la UAEM.

Este caso fragmentó a la universidad. Por un lado, los estudiantes acusan la reacción tardía de la rectora Viridiana León Hernández, así como su renuencia al diálogo y la falta de transparencia sobre las investigaciones.

La rectora, por su parte, hizo una convocatoria al diálogo, anunció nuevas medidas de seguridad en la universidad y acusó intervención de agentes externos en las recientes protestas, con tintes violentos.

Con esta división, al otro extremo de la ciudad, la rectora de la UAEM, encabezó una segunda marcha, la cual inició su recorrido pasadas las 7:00 horas.

Con ella marcharon algunos estudiantes y personal del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la universidad.

León Hernández condenó los actos de violencia registrados en protestas anteriores, y llamó a mantener las movilizaciones estudiantiles de forma pacífica.