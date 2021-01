Exigen justicia para Mariana, egresada de Medicina hallada muerta

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, tras el hallazgo de una joven muerta en la colonia Nueva Palestina del municipio de Ocosingo, en la selva de Chiapas.

La necropsia legal determinó que la causa del deceso de Mariana de Lourdes "N", fue por "asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento". El médico legista informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia ni de agresión sexual.

La Fiscalía informó que acudieron al lugar de los hechos, policías, peritos y agentes del ministerio público para iniciar las indagatorias preliminares.

En redes sociales la joven fue identificada como Mariana Sánchez Dávalos, recién egresada de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quien realizaba su servicio social en Nueva Palestina.

De acuerdo con las publicaciones, la doctora habría sido víctima de ataque sexual por integrantes de la localidad o por compañeros de trabajo, hace dos meses, y que luego de presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, acudió a la Secretaría de Salud en busca de apoyo, pero le dijeron que "se tomara un mes de vacaciones para recuperarse".

Mariana de Lourdes esperaba que la universidad la cambiara a otra comunidad, sin conseguirlo, pues no quería regresar al cuarto de la clínica en donde fue atacada "y hoy se quitó la vida", se indicó en las publicaciones de redes sociales, que no son versiones oficiales.

La víctima, quien estaba en la jurisdicción 6 de Palenque, no recibió apoyo de la beca en el período que estuvo de " vacaciones". Llevaba "10 días sin dinero, estaba angustiada, deprimida, sin apoyo emocional ni económico".

"Hoy por la madrugada el cuerpo sin vida de la joven Mariana fue hallado con señales aparentes de suicidio. Será la FGE quien abra la investigación como feminicidio y posteriormente lo confirme o no", según las mismas versiones sin confirmar de redes sociales.

La activista Selene Domínguez dijo que corresponde a la Fiscalía General, como autoridad, la que determine quién o quiénes la agredieron. " No necesariamente son habitantes de la comunidad Nueva Palestina. Al parecer, hay señalamientos hacia compañeros de trabajo", señaló.

Lo que continúa firme es que ya había una denuncia de esta situación de violencia y las autoridades no hicieron nada para ayudar a Mariana. Ni siquiera cambiarla de lugar, sostuvo.

¿De quién depende decidir sobre los lugares a dónde envían a las jóvenes a hacer servicio social? Y aunque es comprensible la necesidad de dotar de servicios médicos a comunidades marginadas, esta necesidad no debe estar por encima del derecho a la vida de las mujeres, cuestionó Domínguez.

Señaló además que es urgente de la UNACH, la secretaría de Salud y todas las instituciones relacionadas, creen un protocolo de atención para los casos de hostigamiento sexual que suceden, porque "muchos terminan en violencia sexual de no ser atendidos, o peor aún en un feminicidio", y que de ninguna manera se envíe a jóvenes a lugares hostiles a brindar su servicio social o prácticas médicas.

Que los tomadores de decisiones se enteren que en Chiapas "están asesinando mujeres, y hay un alto índice de violencia sexual, que van a hacer al respecto?", les dijo.