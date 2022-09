Exigen justicia: señora mata a perro a martillazos en Querétaro

A-AA+

En redes sociales circula un video en el que se observa a una mujer de la tercera edad dando martillazos a un perro, el cual presuntamente murió tras la agresión en Querétaro. La organización Conexión Animal A. C informó el pasado 19 de agosto que la mujer adulta mayor dio muerte al perro y que esto fue denunciado a la Unidad de Control Animal Municipal (UCAM) de Querétaro, aunque no se precisa cuando ocurrieron los hechos.

Sin embargo, pese a la evidencia y a la denuncia, la organización denunció que la mujer no fue sancionada. "Asesinado a martillazos hasta romperle el cráneo. Este perrito sufrió la peor de las torturas. Sucedió en Querétaro, fue denunciado al UCAM pero no hicieron nada. La asesina no fue sancionada".



Dan 10 años de cárcel a sujeto que envenenó a "Athos" y "Tango"

También en Querétaro, el pasado martes Benjamín "N" fue sentenciado a 10.5 años de prisión por haber envenenado y ocasionado la muerte de los perros rescatistas "Athos" y "Tango"; además deberá pagar 2.3 millones de pesos en reparación del daño.

En otro caso de maltrato animal en Coahuila, se dio a conocer un video en el que un oso negro es torturado y asesinado por un grupo de personas y frente a policías municipales que solo se limitaron a observar. Por estos hechos, hasta el momento solo los 5 policías municipales de Castaños fueron suspendidos de sus labores por diez días.