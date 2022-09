Exigen liberar a los Abarca

Chilpancingo, Gro.- Familiares y cientos de personas que apoyan al ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez y a su esposa, marcharon para exigir justicia en el caso y la liberación del ex funcionario.

El grupo de manifestantes estuvo acompañado por un grupo de ocho padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 2014, quienes también consideraron que él es inocente.

En la marcha participaron cientos de personas vestidas en su mayoría de blanco y otras con playeras con leyendas "Abarca inocente" y "libertad y justicia para los Abarca". El contingente portaba lonas con las leyendas "La verdad de los Abarca", "Marcha por la justicia" y "Vivos se lo llevaron, nos faltan 43" frase que ha sido utilizada por los padres de familia en su lucha durante casi ocho años de los hechos del 26 y 27 de septiembre, donde 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos.

Sin embargo, los padres participantes no portaban los estandartes con los rostros de sus hijos.

En la manifestación participó el empresario Pedro Segura Valladares, quien ha estado vinculado con grupos delincuenciales, reveló que él convocó a padres de familia con quienes aseguró que ha estado en comunicación, y dijo que su presencia en la marcha es muestra de que José Luis Abarca es inocente.

En su discurso el empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero acusó al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de tenerlos amenazados para que no declaren y dijo que tiene interés en que no se aclare el caso "porque se ha mamado (gastado) todo el dinero", por lo que llamó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a investigarlo.