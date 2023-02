Exigen militarización total de aduanas para mejorar funcionamiento

A-AA+

REYNOSA, Tamps., febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El esquema mixto en materia de recursos humanos con que operan actualmente las aduanas del país no está funcionando, consideró la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), por lo que exigió la total militarización de esta dependencia.

Julio Almanza Armas, presidente de la Fecanaco en Tamaulipas destacó que a trece meses que inició operaciones la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) no se perciben los beneficios de esta iniciativa.

"A partir de la creación de la ANAM, la recaudación fiscal en este segmento ha mostrado incremento; sin embargo, no se ha percibido mejoría ni en las operaciones a nivel central y mucho menos en los distintos recintos fiscales del país".

Almanza Armas dijo que el esquema mixto de su composición en materia de recursos humanos, en el que conviven civiles y militares, está generando un cuello de botella, múltiples confusiones y problemas operativos.

"En beneficio de la ANAM, debe considerarse la militarización total, desde la Dirección General, que actualmente ocupa Rafael Marín Mollinedo, hasta llegar a todos los mandos y funcionarios en el país".

Destacó que éste esquema híbrido entre civiles y militares, está generando vacíos legales y operacionales, que están aprovechando exfuncionarios de la extinta Dirección General de Aduanas.

"También lo está aprovechando el mismo crimen organizado para buscar corromper a la ANAM y a sus nuevos mandos, por lo que se hace urgente blindar aún más, y qué mejor forma que dando la confianza total a la milicia", afirmó.

Julio César Almanza, destacó que el Congreso de la Unión, debe considerar lo anterior antes de ratificar el nombramiento de Marín Mollinedo y de ser necesario, se solicite al Ejecutivo una nueva terna para ocupar el cargo.

"Es de suma importancia que este mismo año se destinen todos los recursos necesarios para el programa de modernización integral de las aduanas; para buscar que estas dejen de ser un lastre que impida la mejor participación de México en el comercio internacional".

Además explicó, se debe lograr que los recintos fiscales sean verdaderas puertas de bienvenida al país para empresarios y turistas, dejando de ser polos de corrupción e ilegalidad.