Exigen periodistas de Oaxaca justicia para Heber López

OAXACA, Oax., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Decenas de integrantes del gremio periodístico marcharon este viernes en la ciudad de Oaxaca para exigir justicia para Heber López Vásquez, periodista asesinado en Salina Cruz; al mismo tiempo, inició la audiencia de vinculación a proceso contra los dos hombres señalados como probables responsables del crimen.

Los comunicadores marcharon pacíficamente después de las 10 de la mañana de este viernes por el centro de la capital del estado, en demanda de justicia en los casos de los periodistas asesinados en la entidad.

En orden y con carteles con frases como "no más sangre", "no se mata la verdad matando periodistas" y "prensa, no disparen", comunicadores expresaron su descontento por la violencia contra los periodistas.

Poco tiempo después de iniciada la marcha, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que esta misma mañana inició la audiencia de vinculación a proceso de las dos personas señaladas como probables responsables del asesinato de Heber López Vásquez, fundador del diario Noticias Web, el 9 de febrero pasado.

"Informa que durante la mañana de este viernes inició la audiencia de vinculación a proceso los presuntos homicidas en agravio al periodista López, cometido en Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec".