Exigen se reponga sesión de comisiones unidas para discutir Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El bloque de contención del Senado denunció ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política la presunta violación al reglamento interno de la Cámara Alta en la sesión "extraordinaria" que llevó a cabo la Comisión de Gobernación para aprobar el Plan B de la reforma electoral.

En el oficio de la denuncia, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural expusieron que fue ilegal la convocatoria a dicha sesión, toda vez que se citó a sesión de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, que no pudo realizarse por falta de quórum.

Por tal motivo, en el escrito exigen que se reponga la sesión de las Comisiones Unidas conforme a reglamento.

"Toda vez que no hubo quórum en la reunión de Comisiones Unidas citada para esta fecha a las 12 del día, y la ausencia de convocatoria a la reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación, denunciamos las violaciones a nuestra normatividad reglamentaria y solicitamos que con el acuerdo de las juntas directivas se reponga, en su caso, la convocatoria a la reunión de comisiones unidas o se revise el acuerdo para que dichas comisiones sesionen en forma conjunta.

"No omitimos señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 187, párrafo 1 y 188, párrafo 1 del Reglamento del Senado, las reuniones de Comisiones Unidas tienen procedimientos de desahogo, votación y suscripción de dictámenes, para éstos se consideren válidamente adoptados.

"En el caso se ha buscado superar la falta de quórum en la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda con procedimientos que no corresponden al turno de la Mesa Directiva y al acuerdo de las presidencias de las comisiones dictaminadoras para actuar conjuntamente", advierte el escrito.