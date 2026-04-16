Exigen suspender operación del Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Mayuli Martínez Simón, con el respaldo del Grupo Parlamentario del PAN, exigió detener de inmediato la operación del Tren Maya por los riesgos estructurales que representa, abrir investigaciones por presuntos actos de corrupción en su construcción y ordenar una inspección urgente en materia ambiental ante el posible daño irreversible al sistema de cuevas y cenotes del sureste mexicano.

En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que este proyecto representa un cúmulo de promesas incumplidas, pues en su momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tren sería rentable, autosuficiente y no costaría a los mexicanos, pero hoy depende de subsidios públicos.

Detalló que en 2018 se estimó un costo de entre 120 y 150 mil millones de pesos, pero actualmente supera los 500 mil millones, acompañado de señalamientos sobre una presunta red de corrupción en su construcción, vinculada a Pedro Salazar Beltrán y Amílcar Olán.

Destacó que en 2025 el Tren Maya reportó pérdidas por más de 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el Grupo Mundo Maya acumuló más de 2 mil 500 millones de pesos en pérdidas por baja ocupación hotelera, sumando más de 6 mil millones de pesos en números rojos en un solo año.

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Alertó sobre fallas en la operación y seguridad del proyecto.