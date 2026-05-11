Exigirán licencia para motopatines y bicis

Ciudad de México.- Circulando más de dos personas en una bici eléctrica; sin casco sobre las banquetas y ciclovías; ignorando el rojo del semáforo e incluso arriesgando la integridad física de menores de edad, es como una gran cantidad de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) se desplazan por las avenidas, aceras y calles de la Ciudad de México.

Para reducir estas prácticas y con ello disminuir accidentes viales, monopatines y bicicletas eléctricas tendrán que ser emplacadas y su uso será con licencia de conducir.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los Vemepes son vehículos eléctricos que circulan a más de 25 kilómetros por hora, con motores de 250 watts de potencia, hasta 1.34 caballos de fuerza y se clasifican en: Tipo A, que pesan menos de 35 kilogramos; y Tipo B, con un peso de 35 a 350 kilogramos.

Estos medios de transporte deberán contar con matrícula y con un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), y de manera obligatoria tendrán que circular con licencias Tipo A1 y A2, cuyo trámite comenzará el 1 de julio, esto, de acuerdo con la Semovi.

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Sus conductores deberán usar casco, tendrán prohibido circular sobre las banquetas, ciclovías, por carriles confinados del transporte público o por carriles centrales de vías de acceso controlado; se abstendrán de circular por vías cuya velocidad máxima supere los 50 kilómetros por hora mientras que los menores de edad tendrán prohibido conducirlos.