"Existe hipocresía entre países que combaten cambio climático"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que existe hipocresía entre los países que combaten el cambio climático porque autorizan la extracción de petróleo.

"Los que tienen la bandera del cambio climático y los que hacen Cumbres al mismo tiempo que hablan de la preocupación del cambio climático están autorizando producir más petróleo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fustigó qué hay naciones que hacen cumbres sobre el tema, pero no se actúa con honestidad.

El titular del Ejecutivo señaló que el tema del cambio climático hay mucha hipocresía, pero a diferencias su gobierno se actúa con "sinceridad asumiendo varios compromisos".

--Medidas de México ante cambio climático

Recordó que México se comprometió a no extraer más petróleo del que se necesita; se impulsa la creación de un parque eólico en Sonora; no se permite el fracking y se combate la tala ilegal.