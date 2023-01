Existe vacío legal para cancelar título de ministra, reconoce abogado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Tras el dictamen de la FES Aragón sobre el caso de las tesis de 1986 y 1987 en el que confirmó que la tesis de Yasmín Esquivel Mosa era una copia sustancial de la del estudiante Édgar Baez. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que de acuerdo con sus normas universitarias no podrían cancelar el título a la ministra y remitían el caso a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El lunes en conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó al respecto: "Ya no sigan manchando el nombre de nuestra universidad por su politiquería... La UNAM quiere que la SEP le saque las castañas de fuego".

Debido a esta acusación, el Abogado General de la UNAM, el Dr. Alfredo Sánchez Castañeda, señaló que "hay varias cuestiones, el Presidente de la República tiene derecho a expresar cómo interpreta los oficios que le envía la universidad, pero no se dan en el marco, al menos desde la universidad, de un enfrentamiento", declaró en entrevista con Joaquín López Doriga para su espacio en Radio Fórmula.

En el espacio informativo del periodista, el abogado mencionó que "no tenemos una normatividad que nos permita cancelar el título y bajo esa dinámica lo que hizo la universidad fue remitir la documentación a la SEP sin determinar qué debía hacer".

Sánchez Castañeda dice que analizaron el oficio que envió Enrique Graue, rector de la universidad, y remarcó que "no está en condiciones de decirle a alguna autoridad que hacer". El abogado reiteró que "hay una confusión de lo que puede hacer cada respectivo órgano".

"Existe un vacío normativo, dentro de los fines de la universidad está investigar, difundir la cultura y educar nosotros partimos. No tenemos el marco para poder actuar".

En conclusión el abogado reitera que no pueden cancelar el título de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por falta en el marco normativo.