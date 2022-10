Existen carpetas de investigación relacionadas con Pegasus:, informa Fiscalía

A-AA+

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de Twitter que se abrieron dos carpetas de investigación relacionadas al sistema Pegasus.

Una de las carpetas señala que existe un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas.

Además, de defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, la Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos "N".

El sujeto es señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material del hecho delictivo.

En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión.

Refiere que el 1º de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos "N" y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

El 6 de noviembre de ese año, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado.

Así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.

La FGR detalló que en este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema "PEGASUS".

Mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.

"Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer", indicó la dependencia.

La otra carpeta consiste en la adquisición por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio anterior, del equipo de inteligencia Pegasus, por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos.

Esto sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

La FGR informó que en esta investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.

Abundó que cuyos presuntos responsables fueron Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñó como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la PGR.

"Así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento", resaltó la FGR en un comunicado.

Destacó que se está gestionando la solitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal.

En cuanto al uso de los equipos, la Fiscalía señaló que se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto.

El viernes pasado, el Presidente dijo que había que llegar al fondo y llamó a la FGR a que informara sobre los avances de las denuncias de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores por el programa de espionaje Pegasus en el sexenio pasado, pero también del suyo.

En esa ocasión el mandatario acusó que en sexenios pasados había funcionarios públicos "que no servidores públicos" que se dedicaban al espionaje y vendía equipos al gobierno federal, pues aseguró que esto era un "negocio jugoso" y muy lucrativo.

Periodistas y defensores de derechos humanos denuncian espionaje con Pegasus. El pasado domingo, 2 de octubre, al menos tres periodistas y defensores de derechos humanos en México denunciaron haber sido espiados con Pegasus, el software malicioso de la empresa Israelí NSO que se utiliza para intervenir los dispositivos inteligentes. Se trata de un programa sofisticado que se ha utilizado en contra de activistas y opositores del mundo entero, por lo que ha despertado nuevamente el interés por conocer cómo funciona.

¿Cómo funciona Pegasus? De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, Pegasus infecta a los smartphones con sistema operativo iOS, mientras que su "hermano", conocido como Chrysaor, ataca a aquellos con Android. Su propósito es recopilar la información almacenada en estos celulares, además de monitorear su actividad de manera constante.