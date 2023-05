Expertos no descartan que nuevo Ahuehuete muera tras cemento

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Luego que un hombre arrojó cemento al ahuehuete de Paseo de la Reforma, Adrián Cavazos Gómez, Ingeniero agrobiotecnólogo del ITESM campus Monterrey y representante de Viveros Regionales y Vivero Los Encinos, detalló que, los resultados de la muestra del suelo estarán en 5 días y de las muestras que vertieron en la zona podrían tardar hasta una semana.

El integrante del grupo de expertos que está encargado del ahuehuete aclaró que requieren saber el PH del suelo para poder determinar el daño que le causó el cemento y una especie de líquido que podría ser un hidrocarburo, sin embargo, no descartó que esto pueda hacer que el árbol muera.

"Si vemos que no hay un cambio PH el árbol no tendrá ningún problema, y no va a padecer, pero si se lo cambiamos a la noche a la mañana afectamos sus raíces y eso lo debilita mucho, y puede llegar a morir, pero aquí como dicen: "la dosis hace el veneno", esperaremos también el peritaje de la Fiscalía para hacer que químicos encuentra", mencionó.

Al lamentar y acusar que fue sabotaje, Cavazos Gómez explicó que también daño el sistema de riego, pero si bien vierte el cemento al Inter de este no llega a las raíces, pero ante el factor de la lluvia no descarta que el pegamento llegará a las raíces.