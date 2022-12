Expertos prevén sexta ola de Covid "mucho más leve"

A-AA+

En México se ha registrado un aumento de casos de Covid-19, influenza y otras enfermedades respiratorias; sin embargo, no se prevé que incrementen las hospitalizaciones, ya que la sexta ola será "mucho más leve", de acuerdo con especialistas; no obstante, advirtieron que podría haber una saturación de servicios ambulatorios y sobrecarga de trabajo para el personal de salud.

Este martes, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 20 mil 642 casos activos de Covid-19 en el país, 6 mil 920 más que la semana pasada, cuando hubo 13 mil 722, con lo que se mantiene el aumento exponencial de infecciones.

El 22 de noviembre se tenían registrados 5 mil 957 casos. Y se han confirmado 107 decesos por este virus en una semana.

En cuanto a la influenza, al 8 de diciembre suman 3 mil 586 infecciones en las primeras semanas de esta temporada, y la curva epidémica de casos se encuentra por arriba las últimas cinco temporadas.

El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de Atención de la Emergencia Covid-19, de la UNAM, dijo que el virus predominante esta temporada es la influenza, por encima de las infecciones por Covid-19.

"Este año estamos viendo algo diferente de los dos inviernos previos, que no es el Covid-19 el que está causando infecciones respiratorias agudas, estamos viendo mucha influenza, estamos teniendo probablemente la peor temporada de influenza en los últimos seis años, y estamos viendo también muchos casos de infección por el virus sincicial respiratorio (VSR)", explicó.

Refirió que este año se han registrado hasta 60% más infecciones respiratorias agudas en comparación con 2021, "pero la buena noticia es que esto no necesariamente está provocando un incremento en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas. Va a ser una ola mucho más leve en términos de hospitalizaciones y defunciones", aseguró.

"Lo que más nos preocupa es que si tenemos muchos casos al mismo tiempo, haya saturación de los servicios ambulatorios de salud, una sobrecarga al personal de salud y un consumo excesivo de medicamentos", explicó el doctor Rodríguez.

Por su parte, el infectólogo Javier Ortiz confirmó que los casos de influenza son más que los reportados en años pasados, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tenía estimado el aumento de contagios de Covid-19 y una sexta ola.

"Si bien en México estas infecciones apenas están en su fase de aceleración, el número de casos observados para virus influenza ya es mucho mayor a los reportados en los años 2020, 2021 y 2022 para esta misma fecha. Desde principios de 2022, la OMS alertaba sobre que este invierno se vería un fuerte incremento de las infecciones respiratorias virales, con el riesgo de una coinfección entre los virus sincicial respiratorio, los virus de la influenza A y B, y la presentación de una nueva ola de Covid-19, con la participación de nuevas variantes de preocupación", abundó.

Se prevé que se presenten más casos y el pico de infecciones sea en enero o febrero. Ortiz señaló que el número de hospitalizaciones ha sido menor en comparación con años anteriores.

Añadió que no se estima que esta ola sature los hospitales: "Se cuenta con una población en mayor número vacunada, y las instituciones de salud cuentan con terapias específicas".