Expertos sugieren impulsar transporte público y reciclaje para Mundial 2026
Especialistas proponen fomentar el uso del transporte público y prácticas sustentables en la próxima Copa del Mundo de la FIFA
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante la llegada de miles de turistas con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026, expertos en movilidad e infraestructura recomendaron impulsar el transporte público, así como prácticas sustentables como el reciclaje para disminuir la cantidad de residuos que se generarán en cada partido.
Silvia Mejía, asociada y líder de mercado de Planeación Urbana de Steer, firma de consultoría en movilidad, transporte e infraestructura, comentó que las tres metrópolis donde se realizarán partidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya enfrentan retos de movilidad y congestión, y los partidos ocurren en días laborales, por lo que se requiere establecer estrategias de mitigación de riesgos.
"Los riesgos van desde ambientales como lluvia, como las que estamos padeciendo hoy en día, o un riesgo social o relacionados por congestión de tráfico", indicó Mejía durante el seminario Infraestructura, Movilidad, Logística y Sustentabilidad Rumbo al Mundial 2026 organizado por JLL.
Además, hay que considerar que habrá pocos lugares de estacionamiento en los estadios, por lo que se recomienda incentivar el uso de transporte público, incluso siendo gratuito durante los partidos, pero que además sea seguro.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mejía agregó que los estadios debieron haber sido diseñados desde su construcción para evitar largas filas y aglomeraciones, así como facilitar los procesos de evacuación, pero se pueden subsanar estas deficiencias con organización.
En términos medioambientales, de los tres estadios sede solo uno tiene certificación LEED: el BBVA en Monterrey, Nuevo León, por su operación y mantenimiento sustentable.
Los otros dos: el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio Azteca en Ciudad de México están en proceso de obtener la certificación LEED que pide la FIFA.
Piden promover manejos correctos de residuos en estadios
Ruth Corona, directora de Servicios de Sustentabilidad de JLL, comentó que es necesario promover el correcto manejo de residuos en los estadios, incluso hacer una auditoría de los residuos generados, para evitar que se generen demasiados.
Además de promover el uso de vasos reutilizables, que los residuos orgánicos se manden a compostaje y que la recolección de plásticos que no se pueden reutilizar se envíen a empresas que construyen materiales para construcción de viviendas.
Corona también sugirió donar todos los objetos olvidados en los estadios.
Dentro de los estadios y en los aeropuertos, Javier Gutiérrez, director de Proyectos y Desarrollos de JLL, recomendó el uso de aire acondicionado más eficiente y sistemas de control de iluminación.
En los aeropuertos se sugiere el uso de coches eléctricos para el transporte interno e intermodal para hacer las conexiones.
no te pierdas estas noticias
Expertos sugieren impulsar transporte público y reciclaje para Mundial 2026
El Universal
Especialistas proponen fomentar el uso del transporte público y prácticas sustentables en la próxima Copa del Mundo de la FIFA
Tribunal Electoral desestima queja sobre paridad en gubernatura de Nuevo León
El Universal
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón considera que no procede el desistimiento de la integrante de la asociación civil en el tema de paridad gubernatura Nuevo León.
México sin información oficial sobre presuntas recompensas: Sheinbaum
El Universal
Sheinbaum espera respuesta oficial del DHS tras acusaciones de recompensas a criminales mexicanos.