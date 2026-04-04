Expertos urgen a cooperar con ONU

Ciudad de México.- Especialistas en derechos humanos consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país.

Señalan que la respuesta defensiva del Estado mexicano frente a este proceso obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y la justicia, y abre paso a la impunidad para erradicar este delito y evitar que se reproduzca en el futuro.

México, dicen, debe aceptar la cooperación internacional, establecer mecanismos de búsqueda y reparación del daño, y no rechazar el informe del CED.

El pasado jueves, el organismo de la ONU decidió solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

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El comité concluyó que hay "indicios fundados" de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.

Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirma que "no es una bronca contra México", es para ayudar a solucionar el problema.

"Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo", señala, al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al comité de la ONU.

"El problema de negar un problema es que no se adoptan las medidas para solucionarlo", menciona Corcuera.

Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que, con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando.

"El comité no está diciendo que exista una política deliberada como en la guerra sucia, pero sí que hay desapariciones generalizadas, y en algunos casos patrones sistemáticos", explica.