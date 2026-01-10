logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Explosión en depa deja 11 lesionados

El estallido se debió a una fuga y acumulación de gas LP en el tercer nivel

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Explosión en depa deja 11 lesionados

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este viernes se registró una explosión por acumulación de gas en un departamento de un edificio ubicado en la colonia Paseos de Tasqueña, en la alcaldía Coyoacán, que dejó como saldo 11 personas lesionadas, tres de ellas fueron hospitalizadas, además de varias viviendas dañadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el estallido se registró minutos antes de las 9:00 horas debido a una fuga y acumulación de gas LP en el tercer nivel del inmueble de 24 departamentos marcado con el número 21 B de la calle Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos.

La pareja que habitaba el inmueble siniestrado, José Felipe y Ana Lucía, presentaron quemaduras, por lo que fueron llevados al Instituto Nacional de Rehabilitación, de acuerdo con una ficha informativa de la Coordinación General de Investigación Territorial de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán.

Otro vecino, identificado como Juan Carlos, fue llevado al Hospital de Traumatología del Sur por lesiones en costillas.

Acorde con un corte preliminar de la alcaldía, en el edificio de cinco niveles habitan 27 familias.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, giró instrucciones para atender a los afectados por la emergencia y se les brinde apoyo jurídico.

"Vamos a tener apoyo jurídico de todo el gobierno de la alcaldía y, por supuesto, siempre en coordinación con el Gobierno central, para poder atender a las personas afectadas, pero, como te comentaba, lo primordial es la vida humana, las personas", sostuvo el funcionario.

También informó que la alcaldía, en coordinación con el Gobierno capitalino, apoyará con alojamiento temporal para los damnificados.

En el lugar se instaló un puesto de mando por parte de la SGIRPC para la atención y apoyo a colonos afectados por el lamentable incidente.

