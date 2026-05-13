Explosión en refinería de Salina Cruz, Oax.

OAXACA, Oax.- Las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) informaron que de las seis personas lesionadas durante la explosión y el incendio del lunes, en la refinería Antonio Dovalí Jaime, dos han sido dadas de alta, dos permanecen hospitalizadas en Salina Cruz y dos fueron trasladas a la Ciudad de México.

La noche del lunes, poco después de las 20:30 horas, se registró una explosión que se escuchó en las colonias cercanas a la refinería de Salina Cruz, e inmediatamente se generó un incendio que provocó miedo entre los vecinos.

Tras el incidente, el gobierno de Oaxaca aseguró que la explosión y el incendio registrados no representaron ningún riesgo para los habitantes de las colonias aledañas.

A través de un comunicado, Pemex informó que el personal especializado del cuerpo contra incendios de la instalación actuó con prontitud y extinguió el fuego de manera definitiva.

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"Tras el percance, los servicios médicos brindan atención a seis personas lesionadas, de las cuales tres pertenecen a la institución y tres, a una empresa externa", precisó.

Los seis heridos fueron llevados al Hospital de Pemex Salina Cruz; dos de ellos recibieron su alta médica y se encuentra en casa, pero otros dos fueron trasladados la tarde del martes a la Ciudad de México, debido a que requieren atención médica especializada.

Poco antes de las 16:00 horas, ambos lesionados salieron a bordo de una ambulancia de la petrolera con destino al aeropuerto de Ixtepec, escoltados por dos patrullas militares.

Fuentes de la petrolera informaron que los dos heridos, con quemaduras considerables, son una mujer y un hombre, al que identificaron como el ingeniero responsable de la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

Algunos trabajadores que atestiguaron la emergencia en la refinería Antonio Dovalí Jaime atribuyeron la explosión a la falta de mantenimiento en las instalaciones petroleras.

"Escuchamos una fuerte explosión y sobrevino el incendio en una de las torres de enfriamiento de la planta Hidrodesulfuradora II, donde confluyen productos como gasolina, turbosina o diesel, que pasan en tuberías para ser enfriados", señaló uno de los trabajadores de la paraestatal de manera anónima.

Con base en su experiencia, explicaron que lo más probable es que una tubería dañada se haya roto, porque al mezclarse el producto con el agua fría, alguna fuente de ignición —como una chispa o fricción— puede explotar.