Explosión impide acceso a embajada mexicana en Ucrania, informa Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que a la embajadora de México en Ucrania, Olga García, no le permitieron acceder a la Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo.

"Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia.

"Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania", escribió el canciller en redes sociales.

"WAutobús saliendo de Ivano-Frankivsk rumbo a Rumania con mexican@s apoyados por el protocolo de protección a cargo de nuestras embajadas en Ucrania y Rumania. Fue toda una negociación que no les cancelara el propietario del autobús, lo lograron. Bien hecho!!!W", agregó Ebrard en otro mensaje.