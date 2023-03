Exponen situación de mujeres que trabajan en industria de la moda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Trabajadoras de la industria de la moda y especialistas denunciaron ante el Senado la grave situación que viven millones de mujeres en ese sector, con jornadas triples de trabajo, sin seguridad social y en instalaciones inseguras, lo mismo en grandes almacenes, pequeñas tiendas, talleres de costura, entre otros.

Al presentar el informe elaborado por Círculo Feminista de Análisis Jurídico, Ana Velázquez Moreno, integrante de esta organización, explicó que la reforma laboral del 2019 hizo obligatoria para autoridades, sindicatos y empleadores la incorporación de la perspectiva de género en los centros de trabajo, así como fortalecer el respeto y la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras.

Velázquez refirió que este informe hace un análisis de la implementación de esta reforma y de la situación de las mujeres en la industria indumentaria desde una perspectiva de género. En ese sentido, explicó que, aunque el Gobierno federal aprobó ya el Plan de Acción para incorporar la perspectiva de género en la instrumentación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, éste debe ser puesto en marcha a la brevedad.

Asimismo, expuso que las mujeres de la industria de la mano enfrentan largas jornadas laborales, un gran nivel de estrés, problemas de salud relacionados con su trabajo, niveles importantes de sobrepeso y obesidad, dobles y triples jornadas de trabajo, instalaciones inseguras y precarias, entre otras. De igual manera señaló que en los poderes ejecutivos locales hay una falta de conocimiento sobre las acciones para realizar y transversalizar la perspectiva de género, mientras que en el Poder Ejecutivo federal existe una falta de coordinación interinstitucional con el Conapred, Inmujeres y la Secretaría de Trabajo.

Por ello, el informe emite una serie de recomendaciones a los distintos poderes federales y locales. Al Poder Legislativo se le recomienda analizar la viabilidad de que el trabajo de la maquila sea considerado dentro de la Ley Federal del Trabajo como un trabajo especial, así como identificar los rubros a mejorar en la legislación laboral como la ampliación de licencias de paternidad, la conciliación de la vida laboral y personal, y el sistema de cuidados.

A la Cámara de Diputados se le recomienda asignar un mayor presupuesto a la Secretaría de Trabajo para que haya más inspectoras e inspectores en los centros de trabajo de la industria indumentaria.

La senadora integrante por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, encabezó este viernes un foro denominado "Reforma laboral: análisis desde una perspectiva de género y de la industria de la moda" en las instalaciones del Senado de la República en el que participaron mujeres y funcionarias del sector público, privado y sociedad civil para hablar sobre los derechos laborales de las trabajadoras de la industria de la moda en México.

"Tengan por seguro que estaremos muy atentas a dar un seguimiento concreto a los planteamientos que se hagan en esta presentación en nuestro trabajo cotidiano. Las leyes siempre están en constante reforma a partir precisamente de su aplicación nos damos cuenta qué es lo que falta y entonces podemos seguir cambiando estas leyes hasta que de verdad sea un marco que responda -sobre todo las de trabajo- para avanzar en justicia social, no discriminación, no exclusión, no segregación de las mujeres o en el mundo del trabajo remunerado", comentó la legisladora.