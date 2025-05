Actualización sobre exportación de ganado y declaraciones de Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que se tiene un escenario para que "muy pronto" se restablezca la exportación de ganado a Estados Unidos, ante el freno de 15 días por el gusano barrenador.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 15 de mayo en Palacio Nacional, Ebrard reconoció el trabajo del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y confió en que no haya un "impacto sensible".

"Estamos trabajando muy de cerca en ese tema, en el tomate, varios temas que tienen que ver (...) El escenario que tenemos es que muy pronto se restablezca esta exportación, por lo tanto estamos concentrados en ello", dijo.

Marcelo Ebrard señaló que en los próximos días seguirá con las reuniones con las autoridades estadounidenses.

"Lo importante, que es que se regularice lo más pronto posible como lo ha dicho la Presidenta, ese es nuestro escenario, es lo que estamos buscando, y en ese caso no tendríamos un impacto sensible. Sí crea dificultades, no las niego, por supuesto, pero como es del mismo ganado que exportarías después, no hay una afectación muy seria si logramos que sean en esos 15 días", dijo.

Tras una reunión que tuvo el miércoles con Ebrard y con Berdegué, la presidenta Sheinbaum indicó que el objetivo es que la exportación se reanude "muy pronto": "Si se reanuda muy pronto, entonces la afectación económica no es tal, porque son 15 días de no exportar".

"Claro que en estos 15 días hay su afectación, pero ese mismo ganado va a ser exportado posteriormente. Y se están tomando muchas medidas en coordinación también con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para evitar que el gusano barrenador llegue al norte del país", dijo la titular del Ejecutivo federal.

T-MEC

Sobre adelantar la negociación del T-MEC, el secretario de Economía refirió que Estados Unidos tiene que iniciar consultas en octubre de este año, al igual que nuestro país.

"De hecho en la ley de Estados Unidos, y en nuestras previsiones, tenemos el segundo semestre de este año iniciar el proceso de consulta (...) Yo pienso que en el segundo semestre, en virtud de que ya está previsto que tenemos que hacer las consultas, va a ser el momento en el que se va a iniciar ese proceso. No es tanto que se adelante, sino fijar que a partir de esas fechas, estimamos que vamos a tener ya un diálogo muy importante alrededor del Tratado", explicó al destacar la participación de Canadá.