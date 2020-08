Expresidentes deben ir al juicio de la historia con el pueblo: PT

El grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados retomó la encuesta de EL UNIVERSAL y dijo que el enjuiciar a los expresidentes de la República es un clamor ciudadano y deben de ir al juicio de la historia con el pueblo, por eso anunció una campaña nacional para recabar millones de firmas de la ciudadanía que respalden la solicitud de consulta popular para investigar, y en su caso, enjuiciar a los extitulares del Ejecutivo de 1988 hasta el 2018.

En conferencia de prensa virtual al iniciar su reunión plenaria, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval dijo: "Los presidentes de la República creo que deben de ir al juicio de la historia con nuestro pueblo, cerrar el capítulo para arrancar con todo, en el tema de la 4T, no es un tema que nosotros le hagamos al Presidente, no. Es un tema con el que coincidimos plenamente con el Presidente, y que el pueblo decida y para allá vamos en esa lógica".

Agregó que el juicio a los expresidentes, no es un tema nuevo, es un tema que incluso que desde campaña se dijo, y agregó que quieren ir al encuentro con la historia para juzgar lo que se equivocó en este país, lo que se hizo mal y no tienen la menor duda que desde el inicio del modelo neoliberal.

"Sobre todo, con Carlos Salinas de Gortari, que vendió miles y cientos de empresas públicas en este país, se instaló como el engranaje principal del modelo la corrupción y se instaló como la herramienta principal de la gobernabilidad el uso del presupuesto público y por eso ahí embarraron a toda la clase política, hasta la Cámara de Diputados con el famoso Ramos 23 y los famosos etiquetados y que llenó de corrupción solo en el sexenio de Calderón la Cámara de Diputados llegó a etiquetar 150 mil millones de pesos al año", aseguró.

En tanto, el vicecoordinador del PT en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, reveló el mecanismo que van a seguir: primero van a recabar las firmas de los legisladores que respalden esta consulta y previó que pudiera ser más de dos tercios de los diputados, para que en los primeros días de septiembre se entregue la solicitud a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y siga su curso normal.

De manera paralela, harán una campaña nacional para recabar las firmas a lo largo y ancho del país para "apoyar" la decisión y petición que harán los legisladores.

"Tendríamos que entregar las firmas de la ciudadanía el 15 de septiembre, un millón 800 mil tendría que darnos el formato para entregarlas a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados , es un tiempo corto, estamos en la pandemia nos van a criticar que promovamos contactos, contagios, es una tensión muy fuerte para hacerla en ese tiempo, entonces se determinó una solución híbrida, el proceso electoral empezará en abril, entonces tenemos de aquí a marzo para una campaña nacional de recabar firmas a lo largo y ancho del territorio nacional que buscaría apoyar la decisión, la petición, la promoción de los legisladores del movimiento que ya va a hacer, además por las dos Cámaras, para que se investigue y en su caso se promueva proceso penal contra los ex presidentes", dijo Noroña.

"Las firmas de las legisladoras y legisladores las vamos a entregar en el plazo máximo del 15 de septiembre, seguramente los primeros días de septiembre y seguirá su proceso... la Comisión de Gobernación, el pleno, ir al Senado, ir al INE, ir a la Corte para resolver la Constitucionalidad y todos esos meses seguiremos respaldando esta petición con las firmas de la ciudadanía con un formato con esta pregunta", asentó.

Además, Noroña retomó la encuesta que publica EL UNIVERSAL este jueves y dijo que es un clamor nacional de la sociedad el que se acabe con la impunidad.

"Veo la encuesta de EL UNIVERSAL sobre la propuesta que ha presentado el PT de hacer una consulta al pueblo para que se investigue y se inicie proceso penal contra los expresidentes, es una encuesta telefónica 91.7 dice que se debe mantener la persecución a quienes hicieron delitos, y 95.6 plantea que debe procederse contra funcionarios de gobiernos anteriores y les pone nombre, EPN 89.4 la gente piensa que debe ir a proceso; Carlos Salinas 88.5%; Felipe Calderón 82.1, me sorprende que no esté de puntero; Vicente Fox 70 y Ernesto Zedillo 74.3, se le olvida a la gente que Zedillo es el responsable del Fobaproa por eso piensan, aunque el porcentaje más bajo lo tiene Vicente Fox, es un clamor popular, lo dijimos el compañero Presidente ha insistido en esto y vamos a ir por esa solución híbrida un tercio de legisladores mínimo, va a ser mucho más, y en seis, siete meses de campaña de recolección de firmas", describió.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados conformaron un bloque para impulsar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por actos de corrupción.

Estos dos grupos parlamentarios, que suman 297 de los 500 diputados que integran el pleno de San Lázaro, se alistan para apoyar una eventual iniciativa que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador para que desde el Legislativo se inicie este proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de a la par presentar la propia.