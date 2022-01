Expropiación de predios para Tren Maya no es una imposición: Fonatur

CANCÚN, QR., enero 19 (EL UNIVERSAL).- El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, y el titula de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, aseguraron que el proceso de expropiación de inmuebles privados para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, no es una imposición, pues se concertó previamente con particulares.

En su primera aparición en Cancún, como responsable del megaproyecto, May Rodríguez rechazó que las expropiaciones vayan a llevarse a cabo al margen de los dueños y sin consultarles.

Meyer Falcón, presente en la conferencia de prensa ofrecida hoy de forma exprés, dijo que el proceso de expropiación es de carácter administrativo, lo cual "no quiere decir que los predios que se notifican en una primera instancia se vayan a expropiar".

El funcionario explicó que, en la mayoría de los casos, la expropiación de los 198 inmuebles involucrados, será concertada, debido a que los predios tienen gravámenes y esa es una vía para darles solución y salida rápidamente.

El esquema no está contemplado en la Ley de Expropiaciones —admitió Meyer Falcón— quien respondió que se trata de un "acuerdo" al que se llegó con propietarios de los inmuebles enlistados y notificados en una primera etapa.

Los montos monetarios serán fijados conforme al Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales (Indaabin), no conforme al dictamen del Colegio de Valuadores, como solicitaron empresarios.

El funcionario no informó los rangos económicos promedio de esa operación.

En tanto, el director del Fonatur indicó que existe —otra vez— un nuevo trazo para el Tramo 5, ya que el tren no correrá de forma elevada, ni al centro de la carretera federal que va de Cancún a Tulum, ni cruzará la ciudad de Playa del Carmen, como se contempló hasta apenas diciembre pasado.

Originalmente, durante el verano de 2020 el Fondo proyectaba que las vías corrieran desde Cancún, sobre la parte central de la carretera, hasta Playa del Carmen, lo que implicaría rehacer la vialidad y derrumbar los pasos a desnivel o puentes elevados existentes

Luego, el año pasado se informó que el tren iría de forma elevada, como un segundo piso.

En diciembre pasado un nuevo cambio fue anunciado y refería que las vías ya no irían al centro de la carretera ni de forma elevada, sino a un costado de esa vialidad, por terrenos privados y ejidales en Puerto Morelos.

Antes de llegar a Playa del Carmen, el tren se reincorporaría a la carretera federal para entrar de forma elevada a la ciudad, 10 kilómetros antes.

Hoy, ese planteamiento también quedó rebasado. "El Tren va a ras de tierra, no se va a elevar y no va a cruzar la zona urbana. Queremos decirles que esto permite, esta estrategia, esta decisión, nos permite que la obra se concluya en el tiempo que nos sea entregado", insistió May Rodríguez.

Detalló que las modificaciones hechas al proyecto, junto con el proceso expropiatorio concertado, permitirán que las obras concluyan en tiempo, en julio de 2023, es decir, cinco meses antes de la instrucción presidencial del año pasado.

"Vamos a entrar en una dinámica muy práctica y sobre todo vamos a tener los avances para poder terminar en los tiempos convenidos con las empresas y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)", expresó.

Meyer Falcón adelantó que en próximos días comenzarán los levantamientos topográficos para afectar lo menos posible las zonas urbanizadas. También los estudios correspondientes al nuevo trazo.

A pregunta expresa, el titular de la Sedatu descartó que la tala de 20 mil árboles sobre el área central de la carretera federal haya sido en vano, tomando en cuenta las diversas modificaciones del proyecto en el tramo 5 norte.

"No, no fue en balde; consideraría que el hecho de estas cuestiones técnicas que efectivamente hay que tomar en consideración, hacer un viaducto elevado toma más tiempo.

"El proceso constructivo, la definición del sistema de cimentación, el procedimiento de sonidos de mecánica del suelo para determinar cada uno de estos temas, ponía en riesgo en cuestión de tiempo, por eso fue que en parte se tomó la decisión de no afectar a los pobladores que utilizan esta vía de comunicación primaria, que es la principal mecanismo de comunicación y optar por un trazo que no afecte y que reduzca los tiempos", justificó.

Entre ayer y hoy el equipo que laboraba con el entonces director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, fue despedido. El tema fue cuestionado al sustituto del funcionario.

May Rodríguez respondió que se está en el proceso de entrega-recepción y señaló que ese personal —enlaces en los 7 tramos y técnicos en distintas áreas que daban seguimiento— "ya no tiene razón de ser", porque las obras quedarán a cargo de las empresas ganadoras de la licitación y del ejército, en el tramo 5 norte, 6 y 7, por ejemplo.