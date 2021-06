Extirpan a Gregorio tejido por sospecha de "hongo negro"; sigue grave

Gregorio Avendaño Jiménez, el paciente sospechoso de haber contraído una infección de "hongo negro", sigue luchando por su vida, en el hospital Centro Médico de "La Raza"; la madrugada de este viernes, fue intervenido por especialistas y cirujanos del nosocomio capitalino.

Aunque en un principio la familia del paciente había dado a conocer que la intervención quirúrgica sería este viernes alrededor de las ocho de la mañana, los médicos que se encargan de evaluar su caso decidieron adelantar la cirugía tras los resultados de diversos estudios que le realizaron en los senos nasales, el paladar y el ojo izquierdo, donde la infección fúngica invadió.

Durante un procedimiento que duró cerca de tres horas, iniciando alrededor de la 1:00 de la mañana del día de hoy, tres cirujanos: un oftalmólogo que extirpó el ojo afectado y dos otorrinolaringólogos que sacaron el tejido muerto de la nariz y la zona bucal unieron esfuerzos para salvar la vida de Gregorio.

A pesar de remover la parte dañada por el "Hongo Negro", los médicos no les aseguraron a los familiares que la infección ceda. Gregorio salió del quirófano y se está recuperando de la intervención. Su estado de salud aún es grave.

Si bien oficialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha informado que se trate de una infección por "hongo negro", los primeros diagnósticos, así como los síntomas, apuntan a que se trata de un caso de ese tipo. Cabe mencionar que la infección no es contagiosa y solo ataca a persona inmunodeprimidas.