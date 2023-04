Extorsionadores prenden fuego a adulto mayor y a paletería en CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Un adulto mayor y el mostrador de una paletería en la que trabaja terminaron en llamas después de que un par de extorsionadores, presuntamente integrantes de un grupo delictivo llamado "La Unión del Centro", les prendieron fuego como represalia por no acceder a darles dinero.

Los hechos ocurrieron en el negocio ubicado en la colonia Morelos, de la alcaldía Venustiano Carranza, y la agresión quedó registrada gracias a cámaras de videovigilancia del establecimiento.

De acuerdo con una cuenta de Twitter llamada "Michoacana Original", que compartió los videos, detalló que el hecho ocurrió el pasado 30 de marzo a plena luz del día, con conocimiento de los delincuentes de que no hay seguridad en la zona.

"No se vale que hagan esto y que la autoridad no haga nada. Hace unos meses desfilaban los policías con sus operativos y ahora se paran muy de vez en cuando", se denunció.

Por su lado, el medio ForoTv entrevistó a una familiar de la víctima, quien detalló que los extorsionadores querían que se comunicaran a un número telefónico o que "iba a ser peor".

En el video se observa cómo un extorsionador vierte material inflamable sobre el mostrador para luego prenderle fuego, que alcanza al adulto mayor.

La familiar narró que tras la agresión se tocó a la cámara del C5, llegó una patrulla, ofrecieron llamar a una ambulancia, pero el hombre no accedió por miedo a represalias de los delincuentes. Actualmente la familia que trabaja en la paletería vive con miedo de que regresen los extorsionadores y atenten de nuevo contra ellos.