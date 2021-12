"Extradición de Ahumada era un procedimiento desde hace muchos años", dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el proceso de extradición contra el empresario Carlos Ahumada, era un procedimiento que se tenía pendiente con las autoridades de Argentina, por lo que ellos fueron notificados de la resolución.

Al ser consultada en conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que le cayó de sorpresa y que esta mañana la fiscal, Ernestina Godoy les precisó cuál era el estatus de dicha solicitud la cual fue declarada por las autoridades de aquel país como procedente.

"Yo me enteré en la noche... lo que nos dice la fiscal es que era algo (procedimiento) que venía desde hace muchos años, y las extradiciones tienen que tiene que ver directamente con la Fiscalía General de la República", refirió.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el procedimiento en contra del empresario argentino no es un tema en el que ella esté pendiente, por lo que refirió que la fiscalía capitalina dará toda la información al respecto.

"Es algo que tiene que ver con la Fiscalía, no es algo en lo que yo estuviera atenta, ni mucho menos, sencillamente me enteré en la noche y ellos tienen que dar la información", comentó.