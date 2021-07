EZLN anuncia que votará SÍ en Consulta Popular y llama a los pueblos originarios a unirse

Los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que tengan credencial votarán en la Consulta Popular por el Sí, anunció hoy el subcomandante Galeano, antes conocido como Marcos, en un comunicado en el que pide a los pueblos originarios unirse.

"Los pueblos zapatistas participarán, de forma extemporánea, en la llamada ´Consulta Popular´, siguiendo los usos y costumbres de los originarios, con asambleas comunitarias. El resultado se le hará llegar a las organizaciones de víctimas de la violencia, de búsqueda de desaparecidos y de presos de conciencia", dijo.

El comunicado, con estilo de epístola, se llama: "Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta".

"Quienes tienen credencial del INE (de hecho sólo un@s poc@s) asistirán a una casilla. Llamamos ESPECIALMENTE a los pueblos originarios hermanos, organizados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno a que, siguiendo sus tiempos y modos, participen también, sin perder de vista a las víctimas, y teniendo presentes a todos los hermanos asesinados y comunidades que han sido víctimas de las decisiones de los de arriba de antes y de ahora, así como la larga historia de despojos, de engaños, de burlas y desprecios, de destrucción de territorios y desaparición de lenguas y culturas originarias", agrega Galeano.

La pregunta a consultar no trata de los expresidentes, o no sólo. Sino de todos los actores políticos: ejecutivos federales y sus gabinetes legales y ampliados; gobiernos estatales y municipales; diputados locales y federales; senadores; jueces y todo el aparato de justicia; organismos descentralizados; organismos autónomos (como el IFE antes y después el INE); ejército, fuerza aérea y marina; policías federales, estatales y municipales.

"Tampoco trata de juzgar ni condenar a nadie", dice. "Trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad. Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento legal. Y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto, hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia".

El subcomandante en rebeldía agrega que "no están a consulta ni la una ni la otra. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué, y quién; y demandan justicia. Cuando se pone como período temporal ´los años pasados´, se deduce que incluye hasta el 31 de diciembre del 2020. Y si los meses de enero a julio del 2021 son ´pasados´, pues también".

"Si de esas exigencias de Verdad y Justicia se sigue algo más que no sea simulación, depende de las víctimas, sus familiares y de quienes les apoyan", sostiene el dirigente zapatista.

"Se llama a participar en la Consulta pensando en las víctimas. Ir a la casilla. Se sugiere que, si le cae mal el Supremo o desconfía, y con razón, de que su participación sea usada para legitimar a los de allá arriba –o sea un ensayo para una consulta posterior sobre la extensión del mandato del ejecutivo-, o que es un desperdicio (uno más) de paga, o que lo que quiere el Supremo es negociar con sus ex´s para que le bajen una raya a su mala vibra, o es pura y simple demagogia, entonces no vaya a una casilla", escribe Galeano.

"En lugar de eso se le propone que escriba una carta, individual o colectiva, y que la haga llegar a una organización de víctimas, diciéndoles que respeta su dolor y que les apoya en sus demandas de verdad y justicia. O una columna periodística, un tuit, un comentario en su blog, en su noticiero, en su Facebook, en Instagram, en donde sea. O una pintura, una canción, un mural, un poema, un discurso, una sonata, una pirouette, una figura, una obra de teatro, un arte. O un artículo de análisis, un coloquio, una cátedra, una conferencia, un semillero", dice.

"O lo que se le ocurra", sostiene el subcomandante Galeano. "Es más, para que quede clara su inconformidad, hágalo de forma extemporánea, o sea uno o varios días después del 1 de agosto y siga en lo que resta del año y los años subsiguientes. Se le insiste en que se organice porque, acaso sin saberlo, usted forma parte de las futuras y probables víctimas de ´las decisiones políticas tomadas en años presentes y venideros por los actores políticos´ del Estado Mexicano".

"Es eso o resignarse a que, cuando usted sea la víctima, el "actor político" responsable de evitar que eso le ocurriera, de investigar, perseguir y castigar a él o los culpables, declare que usted "se lo buscó", que condena el hecho y, claro, que se investigará "hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga" –mientras su nombre de usted y su historia personal, pasan a ser un número en una estadística", señala.

LOS RIESGOS Y EL LLAMADO

En un apartado de su amplio comunicado, el Subcomandante Galeano expone que si bien hay riesgos de que la Consulta sea usada, tanto por el oficialismo como la oposición en México, lo que importa es que las víctimas se sientan acompañadas y animadas en su doloroso caminar.

"Sí, está también el riesgo de que el oficialismo use esa consulta popular para avalar las consultas falsas con las que ha cubierto el carácter depredador de sus megaproyectos en los territorios de los originarios. Bueno, esas consultas no lo fueron. Fueron acarreos desvergonzados y con ridículos resultados. Se chantajeó y se pagó por el acuerdo y, aun así, fracasaron en lo que a participación se refiere. No fueron previas, ni informadas, ni libres, ni de acuerdo a los modos y tiempos de los pueblos originarios. Pero, en el caso de que algún día se hicieran consultas a los pueblos originarios, se informaran bien los pros y los contras, fueran ANTES de que se implementaran los megaproyectos, participaran TODOS los afectados, etc., y ganara la propuesta de destrucción de la naturaleza y el aniquilamiento de los pueblos originarios como tales, pues la conclusión sería que faltó trabajo de explicación y convencimiento, y habría que seguir insistiendo. ¿Y mientras tanto? Resistencia y Rebeldía", expone.

El Subcomandante insiste en su llamado a participar en la Consulta Popular:

"Participe en la llamada Consulta Popular. Sino quiere que su sentir sea usado por unos u otros, no vaya a la casilla. Grite, raye, pinte, cante, baile, haga gestos, guarde silencio, camine, corra, quédese quieto. Usted decida qué y hágaselo saber a las víctimas. Y hágalo después del 1 de agosto... todo el año y los años que siguen".

Invita también a analizar, discutir y debatir sobre el tema. "Si quieren, escriban, en una especie de acta o carta común, su decisión unánime o dividida, y mándenle a alguna organización de familiares de víctimas (dudo que no tengan una en su geografía). Recuerde que el INE no hace conteo de sentimientos, solidaridades, hermandades, demandas de verdad y justicia".

"No lo haga porque apoya al gobierno o porque se le opone. Hágalo aunque sólo sea para decirle a esa mujer que llora la ausencia de su pareja, su cría, su hermana, su madre, su pariente, su conocida, su amiga, su compañera, su amor, que su tenaz búsqueda de verdad y justicia, su empeño, su dolor, su pesadilla, no le pasan desapercibidos a usted. Hágalo porque tal vez, debajo de clasificaciones, banderas, escudos y consignas, usted es un ser humano", puntualiza.