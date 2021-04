EZLN despide al Escuadrón 421 que zarpará rumbo a Europa

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundió imágenes de la despedida de la delegación que el 3 de mayo zarpará a Europa de un puerto mexicano, en la embarcación denominada "La Montaña". En un breve texto titulado "y mientras tanto, en la selva Lacandona...", que firma el subcomandante "Galeano", el EZLN mostró "fragmentos visuales de la despedida de las delegaciones zapatistas en algunas comunidades zapatistas, a orillas de los ríos Jataté, Tzaconejá y Colorado".

Las imágenes son de bases de apoyo del Ejército Zapatista que despiden a sus compañeros con mochilas al hombro y cubrebocas en diferentes actividades realizadas en días anteriores. En cartulinas se leen mensajes que exhibieron en algunos actos: "Hay que salvar al mundo", "mandamos un saludo para los cros y cras que tienen un dolor, tristeza y preocupación", "a sembrar semillas de libertad", "ánimo compañeros", "para luchar no hay que pedir permiso", manifestaron.

Las imágenes fueron captadas en la selva y difundidas por Enlace Zapatista. En las tomas se ven a integrantes de la agrupación a caballo y en balsas, además de grupos en actos de despedida que llevan cartulinas y banderas de países europeos. "Galeano" escribió también sobre el itinerario: "Vale. Salud y si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar'".

"El SupGaleano bailando raspadito, raspadito, mero rebajada la cumbia, tallando la tierra, queriéndola, defendiéndola, bailándola (que no es lo mismo, pero es igual). La vida pues. Hasta otro continente de la planeta Tierra", manifestó.