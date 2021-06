Fabiola Yaneth, lucha por su vida después de ser atropellada

Mientras cruzaba en su bicicleta la avenida Chimalhuacán, Fabiola Yaneth, una maestra e historiadora de 35 años de edad, fue atropellada el sábado pasado por un hombre en aparente estado de ebriedad que se identificó como policía municipal de Chicoloapan y que circulaba de manera indebida por el carril exclusivo del Mexibús Línea 3.

María de Jesús, madre de Fabiola Yaneth, contó que el estado de salud de su hija es muy grave porque presenta traumatismo craneoencefálico, fractura en la pelvis, derrame interno de líquidos, además de haber sido sometida a una neurocirugía en un hospital de Toluca, donde fue trasladada en helicóptero debido a las lesiones que tiene.

"Mi hija se está muriendo porque ya la llevaron al Hospital Gustavo Baz (en Nezahualcóyotl), luego la llevaron al Issemym de Ecatepec y de ahí la trasladaron en helicóptero al Issemym de Toluca y entró directo al quirófano para que le hicieran la neurocirugía", contó.

La familia de la víctima exigió a las autoridades ministeriales que no dejen en libertad al responsable del accidente, porque después de embestirla huyó del lugar y fue alcanzado por policías de Nezahualcóyotl a la altura del Periférico Oriente, les pidió "la atención" para que lo dejaran irse, pero los oficiales lo detuvieron y presentaron ante el agente del Ministerio Público.

De acuerdo con los representantes legales de la familia, el presunto responsable del accidente, identificado como Ángel "N", fue trasladado al penal estatal Neza Bordo, donde enfrentaría el proceso en su contra.

"Se tuvo que rehacer la carpeta de investigación porque había una serie de inconsistencias y fallas que cometió el agente del Ministerio Público, al parecer intencionalmente para dejarlo ir", mencionó María de Jesús.

Fabiola Yaneth se dirigía al cajero automático que está ubicado sobre la avenida Chimalhuacán, en la colonia Virgencitas, para retirar dinero, pero ya no pudo llegar.

"Mi hija iba en bicicleta, estaba atravesando la avenida Chimalhuacán porque ahí hay semáforos y este tipo venía a exceso de velocidad, tomado y fue cuando la atropelló, pero dicen los abogados que no hay cámaras de seguridad en ese lugar donde fueron los hechos", narró.

Los especialistas que atendieron a Fabiola Yaneth la indujeron al coma y actualmente está intubada con pocas esperanzas de vida.

"Nos dicen los doctores que solamente con un milagro podría salvarse", lamentó su madre.