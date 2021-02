Facebook reconoce que borró publicación del INEHRM por error

El coordinador General de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, acusó este jueves censura, luego de que Facebook removió contenido del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Ramírez Cuevas señaló que la red social censuró al INEHRM por recordar, con una foto de Osama bin Laden, "una efeméride de la historia contemporánea".

"Ninguna empresa debe restringir las libertades y el derecho a la memoria", señaló Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Facebook precisó a EL UNIVERSAL que el contenido fue removido "erróneamente", por lo que ya fue restaurado con todas las funciones de la página. Además descartó censura.

"El contenido en cuestión fue removido erróneamente y ya ha sido restaurado junto con todas las funciones de la página.

"La acción fue realizada por el mismo software que detecta y elimina el contenido de personas y organizaciones peligrosas- Osama bin Laden- y que ayuda a mantener segura a nuestra comunidad", explicó Facebook.

Asimismo, la red social lamentó "los inconvenientes que esto pudo haber ocasionado".

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la restricción a la página de Facebook (@inehrm.fanpage) se dio el 16 de febrero, bajo el argumento de "haber infringido las normas comunitarias".

"La problemática surgió cuando algún usuario compartió en su perfil de Facebook los días 14 y 15 de febrero del presente año, dos veces cada día, una publicación que el INEHRM hizo el 1 de mayo de 2020 recordando que un día como ese, pero del año 2011, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había informado que Osama bin Laden había sido abatido en Pakistán.

"Dicha información, que incluía una fotografía del líder terrorista, fue publicada en @inehrm.fanpage el 1 de mayo de 2020, como parte de la sección #TiempoPresente y se hizo con fines exclusivamente históricos", explicó la Secretaría de Cultura.

Agregó que Facebook comunicó que la página estaría restringida por 24 horas, bajo el argumento de "haber infringido las normas comunitarias" e impidiendo que el INEHRM pueda publicar, editar o borrar contenido; "no obstante, Facebook notificó que se había vuelto a publicar la misma imagen, por lo que elevó la suspensión a 30 días; después, bajo el argumento de una nueva publicación, la sanción llegó a un periodo de 60 días".

"Este es un problema que vamos a enfrentar con mayor frecuencia. La historia y sus acontecimientos no pueden ser borrados por las plataformas digitales sin mayor contexto", expresó el director general de Comunicación Social y vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez Velázquez.

"Uno de los objetivos de nuestra institución es publicar efemérides históricas importantes en la historia mundial y nacional; esta tarea se hace todos los días sin ninguna connotación política o ideológica. La decisión de Facebook no se justifica desde el punto de vista de la difusión de la historia, es equivalente a censurar una publicación que recuerde el Holocausto o el ascenso de Mussolini al poder arguyendo que podría interpretarse como un contenido que hace apología del fascismo", señaló por su lado Felipe Ávila Espinosa, titular del INEHRM.