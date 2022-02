Facundo Rosas solicita amparo contra la orden de aprehensión

Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal solicitó un amparo contra la orden de aprehensión que le fue ejecutada la semana pasada por el caso "Rápido y Furioso", por el que ya le fue dictado auto de formal prisión.

La demanda fue enviada al juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Julio Veredín, quien todavía no decide si la admitirá o no, pues le requirió hacer diversas aclaraciones.

"Previo acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión o no de la demanda de amparo, se requiere al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice las aclaraciones al escrito de demanda de amparo que presentó", señaló el juez.

Rosas fue detenido en enero pasado luego de estar implicado en el atropellamiento de una mujer que perdió la vida en el accidente.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aprovecharon para ejecutar la orden de aprehensión federal en su contra por el caso "Rápido y Furioso".

Este 31 de enero, el juez Noveno de Distrito, con residencia en Agua Prieta, Sonora, entidad en la que permanece detenido, dictó auto de formal prisión en su contra de Facundo Rosas por el delito de tráfico de armas.

La FGR lo señaló por formar parte del grupo de ex funcionarios que planearon y participaron en el operativo con el que miles de armas procedentes de Estados Unidos fueron ingresadas ilegalmente a México con el supuesto objetivo de identificar a sus compradores.? El arsenal terminó en manos del crimen organizado, principalmente del Cártel de Sinaloa, y según las autoridades ha sido utilizado para la comisión de diversos delitos.