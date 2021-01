"Fake news" provoca que adultos mayores saturen IMSS en Oaxaca

La mañana de este lunes, un mensaje difundido a través de redes sociales que exhortaba a adultos mayores a completar un registro en la Unidad Médica Familiar número 65 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alertó a los derechohabientes de ese grupo de edad, quienes saturaron las supuestas líneas de contacto y se congregaron en la clínica, sin poder registrarse.

El mensaje, compartido a través de una página de Facebook llamada "IMSS UMF 65", señalaba que este día se realizaría un censo entre adultos mayores que se atienden en dicha Unidad Médica Familiar, con la finalidad de recibir la vacuna contra Covid-19, para lo que tendrían que proporcionar nombre, edad, sexo, CURP, dirección y código postal.

La convocatoria comenzó a circular a temprana hora: "Estimado derechohabiente de 60 años de edad y más, adscrito a la UMF 65, que desee la vacuna anti Covid, comunicarse el 18/01/21 a los teléfonos 951 502 5968, 951 502 5969, para ser registrados en el censo".

Como resultado de este mensaje, decenas de derechohabientes del IMSS se dieron cita en dicha clínica para pedir informes sobre el censo.

De acuerdo con la delegación del IMSS en Oaxaca, se trata de información falsa que está circulando en redes sociales, pues existen decenas de páginas de este tipo, que se hacen pasar como si fueran del instituto, pero que no cuentan con la verificación oficial y difunden datos que no son confirmados.

Al respecto, la delegación confirmó que cada unidad médica deberá realizar un censo de derechohabientes para cuando comience la vacunación al sector de población de más de 60 años; sin embargo, explicó sucederá después y las fechas para el registro de quienes deseen ser vacunados, serán informadas por la delegación a través de las redes sociales oficiales.

Ante ello, exhortó a la población a verificar la información difundida y señaló que quienes se comuniquen a los números publicados, lo harán bajo su responsabilidad, dado que se trata de una convocatoria no oficial.

Más tarde, la UMF 65 se deslindó del comunicado en redes sobre la vacunación de adultos mayores. La delegación también descartó la veracidad de un audio que convocaba con el mismo objetivo a la población de la tercera edad, pero parea registrarse en la UMF 38.

Este sábado, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informó que todo el personal médico en la primera línea de contacto con pacientes Covid-19 recibió la vacuna contra la enfermedad. Se aplicaron 19 mil 500 dosis.