Falla de empresa duplicó costo de prueba

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CIUDAD DE MÉXICO.- El descuido de la empresa Territorium Life, quien estuvo encargada de la aplicación fallida del examen en línea para la admisión a licenciatura, le costó a la UNAM más de 106.7% más de lo que destinó el año pasado para la aplicación de la prueba de forma presencial.

En marzo pasado, la Máxima Casa de Estudios del país pagó a Territorium Life más de 101 millones de pesos por el proceso de ingreso de este año, frente a los poco más de 49 millones de pesos que erogó un año antes para la prueba tradicional, lo cual significa una diferencia de 52 millones de pesos.

Información de la Dirección General de Administración Escolar, revela que la Universidad Nacional Autónoma de México ejerció 107 millones 29 mil 72 pesos en la aplicación presencial de las evaluaciones para licenciatura de 2024 y 2025.

Los recursos se destinaron principalmente a la impresión de exámenes, contratación de personal, captura de datos biométricos, logística, transporte y diversos gastos operativos.

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Impresión de cuadernillos, el rubro más costoso

En 2024, la UNAM reportó erogaciones por 57,797 mil 890 pesos para llevar a cabo su proceso de admisión a licenciatura mediante examen presencial. El rubro más costoso fue la impresión de cuadernillos de preguntas, con más de 20 millones de pesos, seguido de la nómina del personal involucrado en la aplicación de pruebas.