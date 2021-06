Fallas en contención del sargazo reúnen a Semar y gobierno de QR

Ante las fallas operativas para contener el sargazo en el mar y evitar que altos volúmenes de macroalgas recalen en playas de Quintana Roo, el gobierno del estado y la Secretaría de Marina (Semar) se reunirán mañana para revisar la estrategia de manejo hasta ahora empleada.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, admitió que "ha habido problemas con las barreras, se han roto algunos de los anclajes derivado del fuerte oleaje; las lanchas sargaceras no han sido suficientes, el uso que se tiene de ellas, y la limpieza en algunos municipios se ha atrasado en muchos casos".

Entrevistado en Cozumel, luego de la reactivación de cruceros, el mandatario estatal dijo que la reunión tiene el carácter de urgente, incluye a los alcaldes de municipios costeros y se preveía la presencia del titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán, quien finalmente no podrá asistir.Joaquín González confirmó que los volúmenes de sargazo se han incrementado mucho, principalmente en la zona de Othón P. Blanco y Benito Juárez (Cancún).

"En muchos casos las herramientas que se habían generado están teniendo algunos problemas derivados del clima, de la falta de uso del año anterior. Esto ha provocado que sea muy complicado el poder enfrentar la llegada de sargazo", manifestó.

Recordó que entre las herramientas existentes para detener el recale de macroalgas, son las barreras de contención, las sargaceras y la limpieza en el mar y sobre las playas.

Hasta ayer martes, un promedio de 40 puntos costeros, en playas de Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Mahahual e Xcalak, registraban una cantidad excesiva de macroalgas, de acuerdo con la Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo.

El punto más álgido se encuentra en el sur del estado, lo que ha llevado a los empresarios a solicitar una declaratoria de desastre, debido a la cantidad de sargazo acumulado en aquellas playas.

La Red de Monitoreo, integrada por un equipo multidisciplinario, reportó hoy que las recientes lluvias, la marea alta y el viento han incidido en la limpieza del sargazo.

Debido a lo anterior, con excepción de Cozumel, un par de playas en Solidaridad, Tulum, Mahahual e Xcalak, el resto de playas bajó la categoría en presencia de macroalgas a moderado o muy bajo.

Esta mañana de miércoles, en playas de Solidaridad, personal se encontraba haciendo la recolección manual del sargazo entre montones de algas frescas apiladas en la orilla. En la zona no se observaron barreras de contención.

En mar abierto, entre Cozumel y Playa del Carmen, machones de sargazo se desplazaban hacia la zona continental.