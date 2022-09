Fallece Ezequiel Mora, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

A-AA+

Don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, murió la noche del domingo en el hotel propiedad de empresario y ex candidato a gobernador por PT, Pedro Seguro, quien promovió una marcha para exigir la libertad del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

La tarde del domingo, el empresario y ex candidato a gobernador encabezó junto con la familia de Abarca Velázquez, una marcha en ara exigir la libertad del ex edil, quien fue señalado en el último informe sobre el Caso Ayotzinapa como el personaje que ordenó el asesinato y desaparición de los normalistas.

En esta marcha participaron por lo menos dos padres de los normalistas desaparecidos.

Al término de la marcha, el empresario llevó a los padres a su hotel ubicado en el municipio de Tepecoacuilco.

Ahí, de acuerdo a los primeros reportes, donde Ezequiel Mora murió de un infarto al miocardio.