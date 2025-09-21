Fallece otra víctima de explosión de pipa en Puente de la Concordia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que esta tarde falleció otro de los heridos en el accidente del Puente de la Concordia.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ´General Ignacio Zaragoza´ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

"Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes", escribió el funcionario.

Por la mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señalaba que 27 personas habían perdido la vida tras estos hechos. En las próximas horas, la dependencia capitalina dará a conocer la cifra actualizada tras esta tragedia.

Hasta el momento, las 27 personas fallecidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud local, son:

Armando Antillón Chávez 45 años

Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años

Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años

Misael Cano Rodríguez 39 años

Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años

Carlos Iván Contreras Salinas 29 años

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años

Eduardo Noé García Morales

José Gabriel Hernández Méndez 17 años

Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años

Jorge Islas Flores 50 años

Alia Matías Teodoro 49 años

Juan Carlos Sánchez Blas 15 años

Gilberto Aron 47 años

Jesús Joel Tovar García 40 años

Edgar Santiago Álvarez 51 años

Omar Alejandro García Escorsa 28 años

Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años

Fernando Soto Munguía 34 años

Eduardo Romero Armas 30 años

Norma Chávez Ortega 50 años

Abril Díaz Castañeda 34 años

Jaime Javier Becerra Urieta 49 años

Jovani Martínez Llanos 17 años

María Salud Jaurrieta Molina 35 años

Erik Vicente Acevedo Romero 33 años

Ricardo Corona Hernández 40 años