Fallece otra víctima de explosión de pipa en Puente de la Concordia
Nueva víctima de 36 años fallece por quemaduras graves tras explosión de pipa en Puente de la Concordia
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que esta tarde falleció otro de los heridos en el accidente del Puente de la Concordia.
En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ´General Ignacio Zaragoza´ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.
"Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes", escribió el funcionario.
Por la mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señalaba que 27 personas habían perdido la vida tras estos hechos. En las próximas horas, la dependencia capitalina dará a conocer la cifra actualizada tras esta tragedia.
Hasta el momento, las 27 personas fallecidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud local, son:
Armando Antillón Chávez 45 años
Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años
Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años
Misael Cano Rodríguez 39 años
Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años
Carlos Iván Contreras Salinas 29 años
Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años
Eduardo Noé García Morales
José Gabriel Hernández Méndez 17 años
Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años
Jorge Islas Flores 50 años
Alia Matías Teodoro 49 años
Juan Carlos Sánchez Blas 15 años
Gilberto Aron 47 años
Jesús Joel Tovar García 40 años
Edgar Santiago Álvarez 51 años
Omar Alejandro García Escorsa 28 años
Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años
Fernando Soto Munguía 34 años
Eduardo Romero Armas 30 años
Norma Chávez Ortega 50 años
Abril Díaz Castañeda 34 años
Jaime Javier Becerra Urieta 49 años
Jovani Martínez Llanos 17 años
María Salud Jaurrieta Molina 35 años
Erik Vicente Acevedo Romero 33 años
Ricardo Corona Hernández 40 años
