Fallecen tres personas más por coronavirus en Sonora; suman 8

La Secretaría de Salud confirmó tres nuevos fallecimientos por Coronavirus (Covid-19) en Sonora, en personas con edades que oscilan entre los 66 a los 88 años, residentes de los municipios de Huatabampo, Cajeme y Hermosillo, así como siete nuevos casos de esta enfermedad, informó Enrique Clausen Iberri, titular de la dependencia.

Acompañado por Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director general de Atención Especializada y Hospitalaria, el secretario de Salud indicó que la letalidad en el estado a causa de esta enfermedad es muy alta, debido a los padecimientos que han presentado los casos confirmados, como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, entre otras.

"La letalidad observada en Sonora es muy alta en comparación a la media nacional y mundial. En razón de que la población en Sonora tiene una mayor prevalencia en diabetes, obesidad, hipertensión arterial, su riesgo de muerte es superior al de otras regiones del país; con mucho pesar te informo que se han presentado más fallecimientos por Covid-19 en nuestro estado, desde aquí enviamos nuestras más sentidas condolencias y la solidaridad para su familia y sus seres queridos", expresó.

El funcionario estatal detalló que el primer fallecimiento se trata de una mujer de 66 años de edad, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien presentaba hipertensión y obesidad, y no registraba viaje fuera de la entidad, sin embargo, tuco contacto de un caso confirmado el 2 de abril.

Agregó que esta persona inició con síntomas respiratorios el 30 de marzo, con deterioro progresivo, acudió a su unidad médica en Huatabampo, evolucionó mal y el día 4 de abril fue transferida a un hospital de su institución en Cajeme y posteriormente falleció el 8 de abril; este jueves el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó el diagnóstico de Covid-19.

El secretario de salud señaló que el segundo caso corresponde a un hombre de 70 años, residente de Cajeme, derechohabiente de la Secretaría de Salud, con antecedente de diabetes, sin viajes fuera del estado; el paciente inició con síntomas respiratorios el viernes 3 de abril por lo que dos días después acudió al Hospital General de Ciudad Obregón en malas condiciones generales, con dificultad respiratoria severa y con diagnóstico de pancreatitis agudo.

Añadió que un día posterior sospecharon de la enfermedad y tomaron muestra, sin respuesta al tratamiento médico, falleció el día 7 de abril; de igual forma el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó el diagnóstico de Covid-19.

Clausen Iberri precisó que la tercera defunción sucedió en un hombre de 88 años, que se confirmó el día 7 de abril, residente de Hermosillo, derechohabiente del Isssteson, con diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal y obesidad. Este paciente estaba reportado como grave desde su ingreso y falleció este jueves por la madrugada.

Asimismo se confirmaron cinco casos no fatales en tres hombres y dos mujeres de entre 25 a 78 años de edad; tres en residentes de Hermosillo que fueron confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, y dos en San Luis Río Colorado, quienes fueron confirmados por un laboratorio privado acreditado por el Indre; tres de estos casos son ambulatorios y dos se encuentran estables pero hospitalizados.

Comentó, también, que la investigación de campo ha identificado 12 contactos directos, pero se extenderá a contactos ocasionales para rastrear fuentes de contagio; los 55 casos de Covid-19 se distribuyen: 19 en Hermosillo; nueve en San Luis Río Colorado; siete en Huatabampo y en Cajeme; cuatro en Magdalena; tres en Navojoa; dos en Guaymas y dos en Sáric; y en Opodepe y Nogales, un caso en cada uno.

Debido a que Sonora ha entrado a la fase de mayor riesgo de contagio, el llamado a quedarse en casa ya no debe ser ignorado, porque son momentos decisivos para las y los sonorenses, aseguró la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, a través de videomensaje.

En el mensaje, difundido a través de redes sociales, la mandataria hizo hincapié en la urgencia de llevar a cabo la estrategia de distanciamiento social Quédate en Casa, ya que con la participación de toda la sociedad se habrá de contener, o no, la escalada de contagios.

"¿Por qué pedimos quedarse en casa?, porque los expertos nos han dicho que el efecto de esta medida es parecido al de una vacuna, ya que evitamos la propagación masiva del virus, pero para que sea efectiva necesitamos hacerla todos al mismo tiempo, sino no funciona", indicó.

La gobernadora Pavlovich pidió a quienes todavía no han practicado la estrategia Quédate en Casa a que lo hagan cuanto antes, ya que se acaba el tiempo para frenar la propagación del virus, y representa una mayor amenaza a los adultos mayores y personas con padecimientos crónico degenerativos.