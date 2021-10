Fallo de Corte en delitos fiscales, muestra división de poderes: Monreal

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida la prisión preventiva de oficio para quienes cometen delitos fiscales como defraudación, contrabando y facturación falsa, es una muestra de que en México hay división de poderes y ya no hay consigna para que los ministros del máximo tribunal respalden reformas impulsadas por el Ejecutivo, aseguró el líder del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara alta expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte, pero reconoció que no hay nada qué hacer más que acatarla.

"Así son las decisiones jurídicas. Tenemos que acatarlas, no coincidimos, pero es normal, eso es el Estado de derecho y el equilibrio de poderes", puntualizó.

Monreal Ávila señaló que en Morena "vamos a seguir trabajando (para transformar al país). Por fortuna en México ahora hay división de poderes, hay equilibrio de poderes y las decisiones se toman con autonomía, y eso está bien, hay Estado de Derecho".

Durante la sesión de ayer del Pleno de la SCJN, los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de la oposición, integrados en el llamado Bloque de Contención, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de algunos aspectos de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación.

Los ministros consideraron que con esta reforma el poder legislativo excedió sus facultades, al extender la prisión preventiva de oficio a delitos no contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política.