Fallo de reglas de origen T-MEC muestran excelente trabajo, afirma Clouthier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, quien inició el panel contra Estados Unidos por el tema de reglas de origen, dijo que el fallo muestra el excelente trabajo del equipo jurídico de la dependencia que ella dirigió. "El gane lo tienen México y Canadá, es una excelente noticia no solamente por el excelente trabajo que se hizo desde el equipo jurídico, como el administrativo que me tocó liderar cuando estuve al frente de la Secretaría (de Economía), sino porque da excelentes resultados en donde se dice que el T-MEC se tiene que cumplir como fue negociado, y eso nos ayuda enormemente a toda la industria automotriz de la región de Norteamérica", expuso en un tuit.

El 6 de enero del 2022, Clouthier decidió solicitar la conformación de un panel que revisara las diferencias de interpretación de la metodología para calcular las reglas de origen, al acusar a Estados Unidos de no apegarse a lo negociado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al respecto, la exsubsecretaria de Comercio Exterior de la dependencia, Luz María de la Mora, dijo, durante un evento del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), que "desafortunadamente las diferencias de interpretación suceden y no es el único acuerdo comercial donde sucede. Yo creo que la certidumbre es tener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en vigor y la capacidad de establecer procesos de consulta".

Fallo T-MEC fortalece la institucionalidad Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó, en un tuit, que esa resolución en torno a las diferencias de interpretación de las reglas de origen muestra que se cumple a cabalidad el T-MEC.

"La resolución del panel en materia de reglas de origen automotriz fortalece la institucionalidad del #TMEC. Su cabal cumplimiento es clave para la certidumbre jurídica en la región, y así continuar atrayendo inversión", expuso el Consejo. Mientras que la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) explicó que "la controversia ganada por México y Canadá sobre la interpretación de reglas de origen en la industria automotriz, es una decisión que beneficia a nuestro país y envía una señal de certeza en el sentido de que los mecanismos de solución de controversias del T-MEC operan de manera adecuada".

Agregó que el fallo potenciará las inversiones en el sector porque se podrán incorporar cada vez más insumos y autopartes a vehículos armados en América del Norte. Sin embargo, advirtió que ahora hay que esperar a que Estados Unidos acate la resolución, de ser así se disipará cualquier posibilidad de tener que utilizar algún tipo de represalia contra productos estadounidenses. "La industria confederada confía que Estados Unidos respete la decisión del panel de controversias y así evitar que México y Canadá impongan aranceles punitivos a productos de Estados Unidos".