Fallo por violencia de género no afectará elección en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes (IEEA), Luis Fernando Landeros Ortiz, afirmó que la sentencia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le atribuye haber cometido violencia política de género en contra de una exconsejera transgénero, no pone en riesgo el proceso para la gubernatura del Estado de Aguascalientes.

Hasta la tarde de este jueves, destacó que no ha sido notificado del fallo del órgano jurisdiccional, y hasta que conozca los efectos de la resolución determinará si la impugnará ante la Sala Superior del TEPJF. "No está firme una sentencia hasta que causa estado o bien que se agoten todas las instancias y como tal no me está privando de ningún derecho político electoral", acotó.

Landeros Ortiz señaló que necesitaría ver la sentencia y analizar la pertinencia de buscar una revisión en otra vía superior, en este caso la Sala Superior. Asimismo expresó su voluntad de cumplir a cabalidad la resolución en los efectos que lo vinculan.

La Fiscalía General del Estado tampoco había sido notificada sobre la probable comisión del delito de violencia política de género señalado en la sentencia. Landeros comentó que el fiscal Jesús Figueroa le comunicó que no le han dado vista del asunto.

El miércoles pasado la Sala Superior determinó que Fernando Landeros y su coordinador de asesores incurrieron en violencia política de género contra una exconsejera distrital transgénero, quien habría sido nombrada con su nombre de hombre, pese a su identificación como mujer.

El presidente consejero del IEEA afirmó que esa autoridad siempre ha sido muy respetuosa, no solo de los grupos prioritarios, sino de todas las personas que han participado directa o indirectamente en los procesos electorales.

En rueda de prensa virtual enfatizó que el proceso electoral no corre ningún tipo de riesgo, y que a él no se le ha limitado de ningún derecho. "La autoridad electoral sigue funcionando con toda normalidad", aseveró.

"El proceso electoral va a transcurrir, estoy cierto y les garantizo que va a transcurrir con normalidad y como estamos acostumbrados", dijo Landeros Ortiz, quien este jueves recibió el convenio de la "Coalición Va por México" del PAN-PRI-PRD, para la gubernatura del estado.

Destacó que la resolución de la Primera Sala no llega en un buen momento, siempre se busca que durante un proceso electoral la autoridad electoral esté lo más sólida posible.