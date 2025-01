Falta de insumos colapsa hospital

Oaxaca.- El hospital general doctor Aurelio Valdivieso, del estado de Oaxaca, es el principal centro hospitalario que atiende a los pacientes más pobres de las comunidades indígenas del estado y enfrenta desde el año pasado carencias en insumos y medicinas a los que se suman la falta de agua y gas en este arranque de 2025.

Esta semana, el personal médico del hospital Aurelio Valdivieso, dependiente del IMSS-Bienestar, institución del Estado mexicano que ofrece servicios de salud gratuitos a las personas que no cuentan con seguridad social, informó de la suspensión de cirugías “porque ya no es posible garantizar el derecho a la salud y a la vida de los pacientes debido la falta de insumos y medicamentos”.

En conferencia de prensa este miércoles, el personal médico denunció que las complicaciones burocráticas surgidas por la transición al IMSS Bienestar que se dejaron de abastecer de insumos al hospital desde noviembre de 2024.

“Es el hospital más emblemático del estado no tiene ni siquiera agua de garrafón (purificada) para que tomen los pacientes, los médicos y el personal, no hay comida, ya no hay estudios de laboratorio”, dijo a medios el doctor Michelle Quintero, del área de hospitalización de pediatría.

Mauro Díaz es un paciente indígena proveniente de la comunidad de Tlahuitoltepec en la Sierra Mixe de Oaxaca, y desde hace dos meses espera que le operen un desprendimiento en su rodilla.

“Dos meses llevo aquí en este hospital, yo he pasado mucha hambre, ahora estoy en ayunas y cuando está programada la operación me dicen que no, que porque dentro del quirófano no hay material y los pacientes ya se están muriendo”, lamenta.

Otros más han gastado miles de pesos para comprar y proporcionar al hospital los insumos que requieren los pacientes en los cuidados postoperatorios.

En las áreas de farmacia y lavandería las carencias son visibles con estantes vacíos de medicamentos y batas de pacientes sin lavar y rotas.

El hospital civil lleva a cabo un promedio de 7,000 operaciones al año, lo que lo ubica como el hospital más importante por atender a los pacientes que refieren los centros de salud de las comunidades indígenas de Oaxaca.

Respecto a esta problemática, el Gobierno de Oaxaca informó que se atienden las necesidades del hospital y reiteraron que los servicios médicos operan de manera regular.