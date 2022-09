Falta voluntad para resolver asesinato de curas, denuncian jesuitas

A-AA+

A cien días del asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, la comunidad Jesuita realizó una homilía en la comunidad para recordarlos, en ella, los padres que oficiaron la misa resaltaron los procesos iniciados por la paz luego de los hechos, también acusaron que falta voluntad por parte de las instituciones esclarecer los asesinatos.

En la Homilía, el padre Provincial José, quien acudió de la Ciudad de México y el padre Enrique, superior tarahumara, recordaron a los sacerdotes muertos y como su muerte fue motivo para buscar mejoras por la paz en la comunidad y el país.

"Hacer memoria sirve para reconocer los efectos, ver el proceso y el avance iniciado, aquí puedo decir que hay señales de esperanza, algunas luces en el horizonte que marcar luz en el camino, ejemplo de eso, puedo decir que en días pasados del 20 al 22 de septiembre se reunió la Diócesis Tarahumara en una asamblea extraordinaria para diseñar un proyecto de reconstrucción del tejido social acordando otras cosas un proceso englobado en su plan pastoral Diócesal.

"Otra señal de esperanza es la coordinación con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) la Conferencia de Superiores Religiosos de México (CIRM) y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús comprometidos en una ruta de construcción de paz a nivel nacional", detallaron.

También mencionaron que las instituciones sigue faltando voluntad y diálogo para resolver no sólo el caso de los padres, sino problemas sociales como los 43 de Ayotzinapa, las personas desaparecidas, la violencia contra periodistas, médicos y mujeres.

"Sigue faltando en instituciones y grupos, una voluntad que muestre el deseo de poder avanzar en la construcción de una paz con justicia y dignidad, para tener una verdadera voluntad de transformación es necesaria la capacidad de escucha, una escucha con empatía y así podremos avanzar en la resolución de problemas como el caso de los 43 de Ayotzinapa, las más de cien mil personas desaparecidas, la migración forzada, los asesinatos a periodistas a médicos, la violencia contra las mujeres y la violencia que está instalada a lo largo del país, hasta que se propicie el verdadero diálogo podremos tener una Tarahumara y un México Pacífico justo", enfatizaron.



Denuncian "fragilidad" en comunidades ante violencia

También la comunidad Jesuita mencionó que a 100 días de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín en la sierra Tarahumara permea la fragilidad, por ello, enfatizaron que es fundamental que este asesinato no quede en impunidad.

Mediante un comunicado, detallaron que las redes delictivas siguen operando en el municipio de Urique, Chihuahua y el autor material del delito y líder criminal de la zona sigue libre, lo que genera miedo en las comunidades, por ello, resaltaron que el crimen no quede impune.

"Es por eso que se fortalezca la seguridad en la población civil en la región, como una estrategia que apueste por la, paz a mediano y largo plazo. Las provincia Mexicana de la Compañía de Jesús está convencida y reitera que las Fuerzas armadas no son la solución para combatir la violencia en Cherocahui, ya que se necesita construir la paz y seguridad mediante trabajo comunitario y feliz", resaltaron.

Detallaron que la tragedia de los padres asesinados y de tantas víctimas en el país, impide el olvido y la empatía les permite que se "cobijen" en un solo cuerpo, por ello, reiteraron que tienen el reto de vencer la impunidad y tener una Tarahumara y un México Pacífico.