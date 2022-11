Faltó coordinación entre SE y Sener en conflicto T-MEC, asegura Buenrostro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Para la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro, antes de su llegada faltó coordinación entre la dependencia que ahora dirige y la Secretaría de Energía (Sener) para dar respuesta a las preguntas que plantearon Estados Unidos y Canadá en torno al apego de la política energética a los compromisos del T-MEC.

Agregó que "no hay nada que discutir" porque el asunto de fondo no aplica, ya que los cambios a la legislación energética que se hicieron en 2021 están en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se aplica la ley de 2014.

Añadió que las solicitudes de consulta que se hicieron contra el gobierno mexicano por el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética se trató como un tema jurídico cuando en realidad no lo es, ya que es un tema comercial.

En respuesta a que se desmanteló el equipo jurídico de la dependencia, aseveró que es falsa la percepción que se tiene, porque solamente salió el director general: "el equipo de trabajo está intacto" y se decidió cambiar al director porque "se subestimó a los diferentes actores que tienen que participar en las respuestas; ahora lo que se busca es un mayor liderazgo para tener una mejor respuesta hacia la contraparte".

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Senadores, Buenrostro afirmó que cuando tomó el cargo observó que "lo que teníamos que resolver de manera imperiosa era la coordinación al interior del Ejecutivo, porque resultaba que Economía no citaba o no le pedía toda la información al sector energético, porque, porque a veces se quieren dar respuestas estrictamente de carácter jurídico, pero esto no es un tema jurídico: son acuerdos comerciales en los que tenemos que llegar a mejor puerto".

A un mes de que llegó al cargo, dijo que tras hablar con sus contrapartes estadounidense y canadiense les pidió que enviaran nuevamente sus preguntas, porque la ministra canadiense de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional, Mary Ng, dijo que no se habían atendido en su totalidad sus preguntas.

Por lo que "retomó toda la coordinación al interior del Ejecutivo con todas las áreas del sector energético" y se acordó que ellos que "nos hicieran llegar nuevamente todas esas listas de preguntas que ya habían hecho y que a su parecer se resolvieron de manera incompleta o no fueron atendidas, y nos entregaron una tercera lista de preguntas", además de que se realizaron grupos de trabajo con los dos países socios.

Indicó a los senadores que actualmente "hay voluntad de todas las partes de llegar a un buen acuerdo", por lo que, "además de las consultas, se establecieron grupos de trabajo en donde hubiera duda".

Para Buenrostro "la consulta sale por una duda que hay en la aplicación de la ley, entonces en lo que tenemos que ser claros es explicar la ley y cómo la van a ocupar, entonces mientras más claros seamos más rápido liberaremos las preguntas".

Sobre el fondo del diferendo en materia de política energética afirmó que, como la Suprema Corte revisa la los cambios hechos en 2021 a la regulación energética, entonces "esos artículos ahorita no se aplican, sino que se aplica la ley de 2014 para esos puntos en específico, en este momento como se está aplicando la ley de 2014.

"Digamos que, cuando a ellos les quede claro, como en este momento no hay tema de discusión, no hay litis, como dirían los abogados; no hay nada que discutir, porque no hay ley de 2021, sino hay ley de 2014", expuso.

Agregó que Estados Unidos y Canadá "comprenden que primero norma a cualquier Estado o país la Constitución y dicen ellos, nosotros como en cualquier acuerdo comercial tenemos que ver es que las modificaciones nuevas que haga el país que firmó el tratado comercial con las nuevas modificaciones no contravengan los tratados internacionales ya suscritos o las obligaciones adquiridas previamente.

Una vez que haya "entendimiento de cómo funciona y aplica la ley", vendrán inversiones a México, comentó.