Familia de migrante demanda justicia
Los Ángeles, Cal.- La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, fallecido en California bajo custodia migratoria, exige respuestas al Gobierno de Estados Unidos tras denunciar que el migrante mexicano había solicitado atención médica pero no la recibió a tiempo, una situación que se repite en parte de las once muertes de extranjeros registradas en lo que va de 2026.
"Lo trataron peor que a un animal, no lo ayudaron", dice a EFE Patricia Martínez, esposa del mexicano fallecido la madrugada del pasado 27 de febrero.
"Él les dijo que necesitaba atención médica pero no se la dieron", agrega.
En declaraciones enviadas a EFE, ICE dijo que para muchos inmigrantes indocumentados bajo su custodia, la atención médica dada por el Gobierno estadounidense "es la mejor que han recibido en toda su vida".
Desde que Gutiérrez Reyes, de 48 años, fue recluido en el Centro de Detención en Adelanto (California), la pareja se comunicaba casi todas las noches.
Patricia Martínez asegura que vio cómo la salud de su esposo se estaba deteriorando. Casi una semana antes de su muerte le contó que tenía fiebre, dolor en el pecho y tos. Sin embargo, el mexicano le dijo a su esposa que no se preocupara.
Supo que algo estaba mal cuando su esposo no se comunicó al día siguiente como acostumbraba. La familia se enteró de la muerte por el Consulado de México en San Bernardino (California).
"No pudimos despedirnos", lamenta en medio del llanto.
