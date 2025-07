Familia denuncia agresión a cadete y omisión de la Sedena: "Quieren que mi hijo deserte"

Ante la falta de interés por parte de la Escuela de Ingeniería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por atender un caso de violencia física en contra de un estudiante de primer año, padres de familia acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a presentar una queja.

El 10 de julio pasado, María del Carmen Monjez Chávez acudió a la dependencia para exponer que su hijo de 19 años fue víctima de una agresión física injustificada dentro de las instalaciones de la institución, perpetrada por un cadete de tercer año. Como consecuencia, el joven Aldo sufrió lesiones físicas, las cuales han sido documentadas en dictámenes médicos y estudios especializados.

"Mi hijo llegó de vacaciones y ahí vimos sus golpes. Lo llevamos a hacerle una radiografía y salieron los daños que traía. Hasta el doctor se sorprendió de ver la magnitud del daño, ese mismo día que mi hijo llegó nos regresamos a la Ciudad de México para informar en la escuela sobre esta situación", cuenta María a este medio.

Desde Manzanillo, Colima, la familia ha viajado a la capital del país para acusar los hechos en la institución, sin embargo, los prejuicios y mandatos de género han minimizado el diagnóstico de Aldo: esguince cervical grado III. Mientras intimidan al joven, lo molestan y no lo dejan ver a sus padres, quienes, con el visto de doctores han concluido que en realidad es una hernia discal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo ingresé a levantar la queja y en la Escuela de Ingeniería me trataron muy mal, tratándome como si yo fuera la mamá gallina, que estaba sobreprotegiendo a mi hijo. Yo de antemano dije, yo fui militar, yo sé que aquí hay (violencia), pero los golpes que le hicieron a mi hijo no es para que le ocasionaran esos daños", agrega Aldo Enrique, padre del estudiante.

El 25 de abril pasado interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia Militar y hasta la fecha no han recibido respuesta o seguimiento al caso. Tampoco se ha informado sobre acciones disciplinarias en contra del agresor ni sobre medidas de protección, atención médica o psicológica para Aldo.

"No se ha salido que es un simple esguince y siempre me han dicho que yo soy una persona que está mal de mi cabeza, que lo estoy inventando. Siendo que yo he venido hasta aquí a la Ciudad de México a gastar de mi dinero, empeñar cosas para hacerle los estudios a mi hijo y ahorita otra vez vinimos porque Derechos Humanos no nos ha tomado en cuenta sobre la queja que hemos puesto y no han metido las pruebas, la resonancia magnética y todo", agrega.

En el escrito, presentado ante la CNDH también denuncia el silencio institucional y la falta de actuación inmediata por parte de las autoridades militares constituyen una omisión grave y revictimiza al estudiante, lo que deja en vulnerabilidad a la familia. Mientras que la declaración de Aldo explica la agresión ocurrida hace tres meses.

"El cadete me ordenó que me parara firme y él procedió a golpearme con su mano recta a mi cuello (...) me dio tres golpes fuertes, al momento sentí los golpes, pero no con gravedad. Al día siguiente empecé a sentir molestias en el hombro izquierdo, a partir del domingo 6 de abril se empezó a inflamar el hombro izquierdo... El dolor llegó un punto en donde ya no lo aguantaba y pedí ir al pelotón de sanidad", refiere el testimonio.

A pesar de asistir varias veces a las instalaciones de la CNDH, la familia tampoco ha recibido respuesta y el hostigamiento hacia el estudiante ha incrementado, pues lo "arrestan" con frecuencia para que él mismo deserte a su educación y lugar en dicha escuela.

"Ahí mismo los golpean, no están saliendo a operativos ni nada, ellos mismos los agreden y los tratan mal. La agresión que le dieron no es justificable, ese tipo de golpes son mortales, es tentativa de asesinato. Le pedimos a la presidenta Claudia Sheinbaum que tome atención sobre este incidente, porque ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ya hemos mandado correos", dice el señor Aldo.

EL UNIVERSAL contactó a la Escuela de Ingeniería y esta se negó a comentar respecto a los casos de violencia que hay dentro de la institución, recomendó comunicarse a la Unidad de Vinculación Ciudadana de la SEDENA y hasta la fecha de publicación de esta nota informativa no se obtuvo respuesta.