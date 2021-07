Familia mata a golpes a un perro en Edomex

"¡Pobrecito perro no lo maten!", suplica una mujer a los integrantes de una familia que golpean con un palo, tabla y rocas a un animal hasta que lo matan.

En un video difundido en redes sociales por la protectora de animales Mundo Patitas Oficial, se observa a varias personas que atacan a un can, que se encuentra en la azotea de un domicilio ubicado en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, Estado de México según dio a conocer la organización.

En las imágenes que captó una de las vecinas se aprecia que un hombre sostiene al perro mientras dos mujeres le pegan con un palo y una tabla. "¡Los voy a demandar!", se escucha una voz femenil, aparentemente, de otra vecina, quien les advierte que denunciará lo que hacen.

Una de las agresoras del animal les contesta que la agredió y por eso lo castigan, pero la vecina le dice que el perro está amarrado todo el tiempo. "¡Ya dejen a ese perro!", vuelve a insistir la vecina que graba las imágenes al ver que los residentes de ese domicilio no cesan de agredir al can.

El hombre que inicialmente sostenía al animal para que sus familiares lo golpearan, tomó una roca y se la dejó caer en la cabeza en dos ocasiones. "¡Ay qué bárbaros son, pobre perro no inventen!", gritó la vecina cuando observó que el sujeto mató finalmente al perro de esa manera.

La mujer, a la que supuestamente atacó el perro, dice que pedirán una ambulancia para que la atiendan de las heridas que le provocó el animal que yace en el suelo sin moverse ya.

Una de las mujeres que agredió al can se voltea para increpar a la vecina que grabó la escena y le hizo una señal obscena con el brazo. Otro hombre la detiene para que no se acerque a la vecina.

Según Mundo Patitas, la agresión ocurrió este domingo y no era la primera vez que lo maltrataban, pues en otra ocasión lo habían acuchillado por morder a una de las integrantes de la familia.

La protectora de animales acudió al Centro de Justicia de Tlalnepantla a denunciar los hechos.