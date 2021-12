Familia política pide a UIF analizar recursos de Gertz

La familia política del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, solicitó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, que investigue los supuestos movimientos irregulares que denunciaron del funcionario desde el 22 de septiembre.

Mediante una carta entregada ayer en la UIF, Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, mujer que permanece encarcelada desde octubre de 2020 acusada de homicidio por omisión en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, comentó que éste ha ocultado su fortuna en cuentas de su fallecido hermano, en paraísos fiscales.

EL UNIVERSAL informó el detalle de los documentos que Castillo Cuevas acompañó a su escrito presentado en la UIF el 22 de septiembre pasado sobre operaciones financieras irregulares por 7.9 millones de pesos.

Derivado de esta denuncia, este diario dio cuenta de la existencia de un informe elaborado por la UIF sobre los movimientos financieros del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), mismo que la oficina de Gómez ha negado tener.

Ante esta negativa, Alonso Castillo Cuevas remitió nuevamente su denuncia y los anexos, y solicitó a Pablo Gómez, titular de la UIF, investigar si la riqueza de Alejandro Gertz Manero tiene o no un origen ilícito.

"En las últimas semanas hemos sido testigos también de múltiples investigaciones periodísticas que dan cuenta de lujosas propiedades, automóviles y millonarios movimientos financieros de Alejandro Gertz Manero, mismos que resultan inexplicables para el tipo de actividad pública y privada que ha desempeñado el ahora titular de la FGR", señala la carta con sello de recibido de la UIF de este 9 de diciembre, a las 13:21 horas.

"La Unidad de Inteligencia Financiera y el Estado mexicano en general no pueden ser omisos ante actos tan evidentes de corrupción de funcionarios públicos, mucho menos cuando el sujeto implicado en este caso es el encargado de la procuración de justicia en el país", agregó.

"Estoy limpio". Por otro lado, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró estar limpio en el tema de su patrimonio y subrayó que no tiene ningún pleito o confrontación con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En entrevista en el Senado señaló: "De mi parte no hay enfrentamiento [con el fiscal]" e informó que se puso a disposición de la Función Pública.

A su vez, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo que ante la falta de tiempo para citar a comparecer al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, antes del 15 de diciembre, se prevé que sea durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En entrevista, también comentó que hay disponibilidad de la Junta de Coordinación Política y de todas las bancadas para convocar al funcionario.