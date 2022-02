Familia y gremio despiden con aplausos en Oaxaca a Heber López

Las coronas de flores y la fotografía de Heber López Vásquez están recargadas en la puerta de vidrio y la cortina de acero que resguarda la oficina del periodista, donde la noche del jueves dos hombres le dieron cinco tiros frente a su hijo.

El féretro de madera frente a la pequeña oficina que Heber acondicionaba desde hace dos meses, lo rodean sus compañeros y amigos periodistas que entre porras, aplausos y exigencias de justicia lo despiden. Ahí también su padre, Fernando, en silla de ruedas, le llora; sus hermanos y madre se quiebran, mientras la banda de música intensifica más la tristeza con su canto.

Antes de ser trasladado a la que fuera su oficina, ubicada en la calle Ávila Camacho del Barrio Espinal y despedirse del espacio donde construía todos los días su página Noticias Web, el cuerpo de Heber recibió misa en la iglesia de la Santa Cruz.

El primero en realizar un responso fue un sacerdote, para luego solicitar la palabra uno de sus vecinos y amigo, quien a nombre de la comunidad de periodistas del Istmo exigió justicia y solicitó al Presidente de la República que ningún periodista más sea asesinado.

"Estamos aquí para despedirte, amigo Heber. Desde el puerto de Salina Cruz, le pedimos al presidente López Obrador, ya no queremos saber que otro compañero reportero sea asesinado. Es el grito de justicia de todos los periodistas del país", expuso para después pedir aplausos para el comunicador con más de 15 años de trabajo periodístico.

Irvin, hermano de Heber y también periodista, con mucho esfuerzo agradeció a nombre de su familia las muestras de cariño hacia su hermano, asegurando nunca olvidar. La despedida de Heber a las afueras de su oficina duró media hora, tiempo suficiente para que los periodistas de la región brindaran compañía y solidaridad a la familia del reportero.

El cuerpo de Heber López fue sepultado en el panteón municipal. Aunque está prohibida la entrada de muchas personas, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, los que resguardan los accesos no fueron capaces de contener a la gente.

El reportero Rodolfo Canseco, director de RCP Noticias, despidió a su amigo enumerando sus cualidades como padre, hermano, hijo y compañero. Hizo un llamado de justicia al gobierno y pidió una ley para prevenir la violencia hacia periodistas.

Mientras Heber era velado en su domicilio este sábado por la mañana, a 38 kilómetros de distancia, los dos presuntos asesinos, R. G. R. y R. E. C., eran trasladados al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, en Tlacolula, Valles Centrales, en un fuerte operativo, con la participación de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y elementos de la Policía Estatal.